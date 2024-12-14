Büyükçekmece Tepecikspor’un Tribün Liderine Silahlı Saldırı

Büyükçekmece Tepecikspor’un taraftar grubu olan 'Tepecikliler' tribün liderine silahlı saldırı düzenlendi. Vücuduna dört kurşun isabet eden tribün lideri hastaneye kaldırıldı.

Son Güncelleme:
Büyükçekmece Tepecikspor’un Tribün Liderine Silahlı Saldırı

Olay saat 10.00 sıralarında Ulus Mahallesi Çiğdem Caddesi'nde meydana geldi. Büyükçekmece Tepecikspor'un taraftar grubu olan 'Tepecikliler' tribün lideri 'Amigo Mami' olarak tanınan Muhammet Uçar, yolda yürüdüğü sırada yanına yaklaşan bir otomobilden peşpeşe kurşunlar sıkıldı.

Kurşunlardan 4’ü Uçar’ın vücuduna isabet etti. Silah seslerini duyan çevredekiler polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler Uçar’ı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Uçar'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis saldırganları arıyor.

Bir Kişiye Peruk Giydirip Tehdit Etmişti! Fenerbahçe Tribün Lideri Cem Gölbaşı TutuklandıBir Kişiye Peruk Giydirip Tehdit Etmişti! Fenerbahçe Tribün Lideri Cem Gölbaşı TutuklandıSpor
Taraftar Grubu Liderini Uykusunda BıçakladılarTaraftar Grubu Liderini Uykusunda BıçakladılarGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Futbol Büyükçekmece İstanbul Saldırı
Son Güncelleme:
Toprağa Serpiştirin : Çiçeklerinizin Solması ve Çürümesini Önlüyor Toprağa Serpiştirin : Çiçeklerinizin Solması ve Çürümesini Önlüyor
Galatasaray Sivasspor Maçının Peşini Bırakmıyor Galatasaray Sivasspor Maçının Peşini Bırakmıyor
Beşiktaş Taraftarının Twente Deplasmanına Gitmesi Yasaklandı Beşiktaş'a Skandal Deplasman Yasağı
Ebru Gündeş Hayranlarına Kötü Haber! Herkes Dönüşünü Bekliyordu Ebru Gündeş Hayranlarına Kötü Haber! Herkes Dönüşünü Bekliyordu