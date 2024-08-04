Okan Buruk'tan 5-0'lIk Hezimet Sonrası İlk Açıklama: 'Hepimiz Utanmalıyız'

Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş, Süper Kupa'da karşılaştı.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçta Beşiktaş, sarı kırmızılılara hezimet yaşattı. Siyah beyazlılar mücadeleyi Immobile (2), Svensson, Rafa Silva ve Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun golleriyle maçı kazandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ağır mağlubiyeti, A Spor'a değerlendirdi.

'HEPİMİZE DERS OLDU'

Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"Böyle bir mağlubiyet beklemiyorduk. Rakibimizi tebrik ederim. Rakibimiz hak etti. Oyun olarak, 1. dakika çok bariz bir hatayla geri düştük. İlk yarı sayılmayan 2 golümüz oldu. 2-0'dan sonra moral bozukluğu oldu. Performans olarak günümüzde değildik. Sorumlu benim. Oyuncularıma maç sonu konuşma yaptım. Sezon başında böyle bir mağlubiyet bize ders oldu. Oyun içerisinde bazı bölümlerde iyi işler yapabilirdik. Kötü bir stat ama bizim için bahane değil. Bugün bizim için ders oldu. Uyanmak için ders oldu. Bazen çok yükseklere çıktığınızda oranın havasına alışabilirsiniz. Bir sürü bahane var ama böyle ağır bir mağlubiyet için bahane üretemem. Ayağa kalkıp kazanma serimize başlayacağız. Şampiyonluk adayı biziz. Görmeye alışık oldukları Galatasaray'ı göstereceğiz. Bu mağlubiyet bize motivasyon olarak dönecek."

'BU MAĞLUBİYETTE BİRİNCİ SORUMLU BENİM'

Son 2 sezonun Süper Lig şampiyonu olduklarını hatırlatan Buruk, "İyi bir takımla karşılaşacağımızı biliyorduk ama bugünkü beklentimiz kupayı kazanmaktı. Çok erken bireysel hatadan bir gol yedik. Devamında beraberliği yakalayabilecek pozisyonlar bulduk. İki gol attık ama ofsayt nedeniyle geçerli olmadı. Beraberliği yakalasaydık bizim için oyun daha iyi olabilirdi. Devre arasında değişiklikler yaptık. Hücumda çift forvete döndük. Daha çok üretmek ve golü bulmak istedik. Savunma hatasından ikinci golü yedik. Bugünkü en büyük sıkıntılarımızdan biri savunma oyuncularımızın takipleriydi. Zaman zaman çok geri kaçtılar. Bireysel hata olabilir ama bu Galatasaray takımının oyunu değildi. Skor 2-0'a geldikten sonra düştük. Yine maçı çevirmek için hamleler yaptık. Daha çok üretemedik. Kenardan ortalar yapamadık. Bu maç öncesi de iki takımın hazır olmadığını söylemiştim. Ancak özellikle ikinci yarıda Beşiktaş bize göre daha istekliydi. Oyun içinde daha çok kaldılar. Gedson'un temposu etkili oldu. Bu takımı hazırlayan ve ilk 11'i çıkaran, değişiklikleri yapan benim. Bu mağlubiyette birinci sorumlu benim." diye konuştu.

'HEPİMİZ UTANMALIYIZ'

Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adayı olduklarını ileri sürdü.

Tecrübeli teknik adam, utanmaları gereken bir skor olduğunu belirterek, "Galatasaray formasıyla böyle bir mağlubiyet alıyorsanız öncelikle utanmamız, sonra da başınızı kaldırıp bir sonraki maça hazırlanmamız gerekiyor. Başımızı kaldırıp bir sonraki maça bakacağız. İki sezonun şampiyonu olarak bu sezona iyi başlamadık. En kısa zamanda kendi oyunumuzu bulmamız ve kazanarak lige başlamak istiyoruz. Süper Lig'de yine şampiyonluğun en büyük adayı biziz. Önümüzdeki hafta daha güçlü, iyi ve bu akşamki yenilgiyi unutturacak bir Galatasaray, taraftarımızla olacak. Bundan şüpheleri olmasın. Bundan önce bu oyuncu grubuyla 2 şampiyonluk yaşadık. Oyuncularıma güveniyorum. Her zaman arkalarındayım. Taraftarımız da bize güvensin. Tabii ki onlardan özür diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ı Süper Kupa zaferinden dolayı tebrik eden 50 yaşındaki teknik direktör, "Beşiktaş hak ettiği bir galibiyet aldı. Ödül töreninde sahaya çıkıp onları alkışladık. Onlar da bizi alkışladı. Türk futbolunda aradığımız iklimi görme açısından bu çok önemliydi. Kaybedebiliriz ama kazananı da alkışlamamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

'BÖYLE BİR MAĞLUBİYET HİÇ YAŞAMADIĞIMIZ BİR ŞEY'

Okan Buruk, Galatasaray olarak böyle mağlubiyetler ve final kaybetmeye alışık olmadıklarını söyledi.

Yenilginin sezon öncesi bir uyarı olup olmadığının sorulması üzerine Buruk, "Bazen kendimizi çok yüksekte görürüz. Her maçı aynı şekilde oynamamız gerekiyor. Bu anlamda bizim için bir ders oldu. Bunun erken olması daha sevindirici ama bundan pozitif dersler almamız gerekiyor. Böyle bir mağlubiyet ve final kaybetmek pek yaşadığımız bir şey değil." şeklinde görüş belirtti.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nı sevmediğini aktaran Buruk, "Bu skorun bahanesi değil ama bu stadı sevmiyorum. Bu statta futbol oynanmasına karşıyım. Bence atletizmde kullanılması gereken, futbola ters bir stat. Futbol stadı olacaksa etrafındaki pist kaldırılmalı. Hem hocalık hem futbol oynamak hem de maç izlemek için gördüğüm en kötü statlardan biri." diye konuştu.

Buruk, skorun 5-0'a gelmesinin ardından oyuncusu Kerem Demirbay ile konuşmasının sorulması üzerine, "Aslında 10 kişi kalınca Zaha'yı yanıma çağırıp yeni dizilişi anlattım. Kaan'ın stopere, Barış'ın sağ beke geçmesini, 4-3-2 dizilmemizi söyledim. O oyunculara farklı bir şey söyledi. O yüzden Barış sağ beke geçemedi, Kerem stopere geçti. Oradaki karışıklığı düzeltmeye çalıştım. Bazen görev verdiğiniz oyuncular yanlış da anlayabiliyor. Çok hücumcu bir takımdık. Stoperimiz eksilince yeni dizilişi söyledim. Bu tam olarak iletilemedi. Onunla ilgili Kerem'i çağırıp konuştum. Bu arada da yediğimiz goller oldu." diyerek sözlerini tamamladı.