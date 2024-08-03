Beşiktaş'tan Galatasaray'a Dikkat Çeken Gönderme

Süper Kupa Finali'nde Galatasaray'ı 5-0 gibi tarihi bir skorla mağlup ederek Süper Kupa'ya uzanan Beşiktaş, maçın ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Beşiktaş'tan Galatasaray'a Dikkat Çeken Gönderme

Beşiktaş, Olimpiyat Stadı'nda oynanan Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Mücadelede skor 5-0'a gelince siyah beyazlı ekibin resmi sosyal medya hesabından ise ezeli rakibine göndermede bulunan bir paylaşım geldi.

Klavye tuşlarına rastgele basılarak gülme tepkisi yapılan paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

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