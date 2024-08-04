Erman Toroğlu'ndan Galatasaraylıları Çok Kızdıracak Sözler

Beşiktaş ve Galatasaray arasında oynanan Süper Kupa maçında 5-0'lık Beşiktaş galibiyetinin ardından Ekol TV'de konuşan Erman Toroğlu, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Erman Toroğlu'ndan Galatasaraylıları Çok Kızdıracak Sözler

Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan Süper Kupa finalinde, Galatasaray'ı 5-0 mağlup eden Beşiktaş, kupanın sahibi oldu.

5-0'lık galibiyet ise kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Beşiktaş, 2 sezonun ardından yeniden şampiyon olurken kupayı getiren golleri 1 ile 81'inci dakikada Ciro Immobile, 58'inci dakikada Jonas Svensson, 90+1'inci dakikada Rafa Silva ve 90+2'nci dakikada Mustafa Hekimoğlu kaydetti.

'BÜYÜKEKŞİ'NİN GİTTİĞİNE ÇOK ÜZÜLMÜŞLER GİBİ'

Erman Toroğlu ise maçın ardından çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu'nun "Sanki Galatasaraylı futbolcular Büyükekşi'nin gittiğine çok üzülmüşler gibi geldi bana. Büyükekşi olsaydı daha mutlu oynarlardı. 5 takım Büyükekşi ile beraber oynuyordu." sözleri sosyal medyada tartışma yarattı.

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Erman Toroğlu Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa Mehmet Büyükekşi
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