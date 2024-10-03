Okan Buruk, Mourinho'nun Gözdesine Kancayı Taktı

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe'nin hocası Mourinho'nun önceki sezonlardaki gözdesi Paulo Dybala'ya gözünü dikti. Sarı-kırmızılı ekibin Dybala transferi için tüm şartlarını zorlayacağı öğrenildi.

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Okan Buruk, Mourinho'nun Gözdesine Kancayı Taktı

Kadrosuna son olarak dünyaca ünlü yıldız Victor Osimhen'ı katan Galatasaray'dan yeni hamle geldi. Ocak ayı transfer planlamaları için şimdiden harekete geçen sarı-kırmızılı ekip, devre arasında önemli ataklar yapmayı kafasına koydu.

Kanat bölgesine öncelik veren Galatasaray'ın hedefindeki isim belli oldu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun geçtiğimiz sezonlarda gözdesi olan Roma forması giyen Paulo Dybala için harekete geçildiği iddia edildi. Hatta Okan Buruk'un da Dybala için olumlu rapor verdiği öne sürülenler arasında.

Dybala transferine gözü diken sarı-kırmızılı ekibin tüm şartlarını zorlayacağı öğrenildi. Dybala için düşünülen plan ise kanatta fayda sağlaması. 30 yaşındaki oyuncunun Galatasaray'dan uzun süreli bir kontrat teklifi gelmesi durumunda kariyerine Türkiye'de devam etmeye çok da uzak olmadığı da konuşulanlar arasında.

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