Beşiktaş'a Deplasman Yasağı Şoku

Beşiktaş taraftarları, 24 Ekim'de deplasmanda Lyon'a karşı oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi maçına gidemeyecek.

NTV Spor'un Fransız basınından aktardığı habere göre; Groupama Stadı'ndaki müsabakada siyah-beyazlı taraftarlar yer alamayacak.

Fransa'daki Ulusal Holiganizmle Mücadele Birimi tarafından çok yüksek riskli olarak sınıflandırılan Lyon - Beşiktaş maçı için Rhone ili valiliğince bir kararname yayımlandı.

YILLAR ÖNCE OYNANAN OLAYLI MAÇ

Kararnamede, Beşiktaşlı taraftarların maç gününde Lyon şehir merkezinde, tren istasyonlarında, havalimanlarında, stadyum ve çevresinde bulunmalarının yasak olduğu duyuruldu.

2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde oynanan Lyon - Beşiktaş maçı öncesinde taraftarlar arasında istenmeyen olaylar yaşanmış; çıkan olaylar nedeniyle karşılaşma 45 dakika gecikmeyle başlamıştı.

UEFA, iki takımın da 2 yıl içinde benzer olaylara karışması halinde 1 yıl Avrupa kupalarından men edileceğini açıklamıştı.