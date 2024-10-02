Batshuayi'den Olay Yaratan Paylaşım! Galatasaraylılar Çok Kızacak

Sezon başında Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer olan Michi Batshuayi'den, Galatasaraylıları kızdıracak bir paylaşım geldi.

Batshuayi'den Olay Yaratan Paylaşım! Galatasaraylılar Çok Kızacak

Geçen sezon Fenerbahçe'den ayrılarak ezeli rakibi Galatasaray'a transfer olan Belçikalı golcü Michy Batshuayi'den olay yaratacak paylaşım geldi.

Batshuayi'nin, sosyal medyada bir arkadaşının doğum gününü kutladığı paylaşımda üzerinde Fenerbahçe forması görüldü.

Belçikalı yıldızın paylaşımı, kısa sürede gündem olurken, Galatasaray taraftarı söz konusu paylaşıma sert tepki gösterdi.

Batshuayi'den Olay Yaratan Paylaşım! Galatasaraylılar Çok Kızacak - Resim : 1

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