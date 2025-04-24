Offroad Şampiyonası Rüzgarı Kahramanmaraş'ta Esecek

Petlas 2025 Türkiye Offroad Şampiyonası’nın ilk ayağı hafta sonu Kahramanmaraş’ta düzenlenecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu’ndan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre 26-27 Nisan tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda 17 ilden, 27 araç ve 54 sporcu mücadele edecek.

Seremonik startı yarın verilecek etkinliğe katılan sürücüler, Kapıçam Tabiat Parkı'ndaki parkurda yarışacak.





Kaynak: AA