Offroad Şampiyonası Rüzgarı Kahramanmaraş'ta Esecek

2025 Türkiye Offroad Şampiyonası heyecanının ilk ayağı Kahramanmaraş'ta düzenlenecek.

Son Güncelleme:
Offroad Şampiyonası Rüzgarı Kahramanmaraş'ta Esecek

Petlas 2025 Türkiye Offroad Şampiyonası’nın ilk ayağı hafta sonu Kahramanmaraş’ta düzenlenecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu’ndan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre 26-27 Nisan tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda 17 ilden, 27 araç ve 54 sporcu mücadele edecek.

Seremonik startı yarın verilecek etkinliğe katılan sürücüler, Kapıçam Tabiat Parkı'ndaki parkurda yarışacak.


Kaynak: AA

Etiketler
Kahramanmaraş
Son Güncelleme:
Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz Mezarı Başında Anıldı Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz Mezarı Başında Anıldı
Eczacıbaşı'nda 6 Veda Birden! Gözyaşları Sel Oldu Eczacıbaşı'nda Gözyaşları Sel Oldu
İstanbul’da Kaydedilen En Büyük Deprem Ne Zaman Yaşandı? Küçük Kıyamet’in İzleri Hâlâ Hafızalarda İstanbul’da Kaydedilen En Büyük Deprem Ne Zaman Yaşandı? Küçük Kıyamet’in İzleri Hâlâ Hafızalarda
Android, İOS ve Google Deprem Uyarısı Nasıl Çalışıyor? Deprem Uyarı Sistemleri Nasıl Aktif Hale Getirilir? Android, İOS ve Google Deprem Uyarısı Nasıl Çalışıyor?
ÇOK OKUNANLAR
Tekfen Holding İçin Yeni Hedef Fiyat Açıklandı Tekfen Holding İçin Yeni Hedef Fiyat Açıklandı
İstanbul Depreminden Sonra Satılık ve Kiralık Ev Fiyatları Uçtu! Ticaret Bakanlığı Düğmeye Bastı İstanbul Depreminden Sonra Satılık ve Kiralık Ev Fiyatları Uçtu! Ticaret Bakanlığı Düğmeye Bastı
İstanbul’da İlçe İlçe Hissedilen Deprem Şiddeti Açıklandı: Hangi İlçe Kaç Şiddetinde Sallandı? İstanbul’da İlçe İlçe Hissedilen Deprem Şiddeti Açıklandı: Hangi İlçe Kaç Şiddetinde Sallandı?
2 Uzmandan Dikkat Çeken Altın Uyarısı: Gram Altın ve Ons Altını Olacaklar Dikkat 2 Uzmandan Dikkat Çeken Altın Uyarısı: Gram Altın ve Ons Altını Olacaklar Dikkat
Deprem Anında "Annemi Arayın" Sözleriyle Gündem Olmuştu: Depreme Canlı Yayında Yakalanan Spiker Meltem Bozbeyoğlu O Anları İlk Kez Açıkladı Depreme Canlı Yayında Yakalanmıştı... İlk Kez Açıkladı