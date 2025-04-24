Offroad Şampiyonası Rüzgarı Kahramanmaraş'ta Esecek
2025 Türkiye Offroad Şampiyonası heyecanının ilk ayağı Kahramanmaraş'ta düzenlenecek.
Petlas 2025 Türkiye Offroad Şampiyonası’nın ilk ayağı hafta sonu Kahramanmaraş’ta düzenlenecek.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu’ndan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre 26-27 Nisan tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda 17 ilden, 27 araç ve 54 sporcu mücadele edecek.
Seremonik startı yarın verilecek etkinliğe katılan sürücüler, Kapıçam Tabiat Parkı'ndaki parkurda yarışacak.
Kaynak: AA
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