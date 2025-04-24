Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz Mezarı Başında Anıldı

Eski bakan ve Trabzonspor'un Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz için ölümünün birinci yıl dönümünde anma töreni düzenlendi.

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Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz Mezarı Başında Anıldı

Eski Bakan ve Trabzonspor’un Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, ölümünün 1’inci yıldönümünde anıldı.

Yılmaz için ilk anma töreni bugün saat 11.00’de İstanbul Karacaahmet Mezarlığı’ndaki kabrinde gerçekleştirildi. Siyaset, iş dünyası, spor gibi pek çok camiadan isimler yer aldı.

Kabri başında anılan Onursal Başkan Mehmet Ali Yılmaz için akşam İstanbul İlahiyat Fakültesi Camii’nde mevlid okundu.

Onursal Başkan Mehmet Ali Yılmaz adına, Trabzon İskenderpaşa Camii’nde de mevlit okundu.

Sevenleri, unutulmaz ismi, vefatının 1’inci yıldönümünde bir kez daha yad etti.

Kaynak: AA

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