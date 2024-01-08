Obradovic'ten Fenerbahçe Beko koçu Jasikevicius'a övgü

Fenerbahçe ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulunan Zeljko Obradovic, Saras Jasikevicius'u övdü.

Obradovic'ten Fenerbahçe Beko koçu Jasikevicius'a övgü

Türk Hava Yolları (THY) EuroLeague’in 20 hafta maçında Fenerbahçe Beko, efsane koçu Zeljko Obradovic’in çalıştırdığı Partizan’ı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda ağırlayacak.

Karşılaşma yarın saat 20:30’da başlayacak.

Fenerbahçe en son Litvanya'da konuk ettiği İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'yı 35 sayı farkla 109-74 mağlup etti.

Partizan ise derbi maçta Kızılyıldız'a deplasmanda 88-72 kaybetti.

Eski takımıyla oynayacağı maç öncesi konuşan Obradovic, Itoudis'in ayrılığı sonrası ciddi ivme yakalayan Fenerbahçe ve Saras birlikteliğini yorumladı.

Obradovic şunları söyledi:

“Zach LeDay ve Alen Smailagic’in durumunu gözlemleyeceğiz. Smailagic’in Fenerbahçe‘ye karşı oynaması çok düşük ihtimal, LeDay’e bakacağız. Çift maç haftasında iki farklı Fenerbahçe vardı. Maccabi Tel Aviv‘e karşı muhteşem oynadılar. Saras Jasikevicius bir şeyleri değiştirdi, bu apaçık ortada. Bireysel kalitelerini takım oyununa dönüştürüyorlar. Belgrad’da oynadığımız gibi çok zor bir maç olacak.”

Kaynak: Gerçek Gündem

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