Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçları başlıyor

MKE Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e saldırması sonrası ertelenen maçlar başlıyor.

Süper Lig'de 16. hafta erteleme müsabakaları yarın, 10 Ocak Çarşamba ve 11 Ocak Perşembe günü oynanacak.

Haftanın açılış mücadelelerinde 9 Ocak Salı günü saat 17.00'de Alanyaspor ile MKE Ankaragücü ve Pendikspor'la da Antalyaspor karşılaşacak.

Süper Lig'de 19. haftanın programı şöyle:

Yarın

17.00 Corendon Alanyaspor - MKE Ankaragücü

17.00 Pendikspor - Antalyaspor

20.00 Kasımpaşa - RAMS Başakşehir

20.00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş

10 Ocak Çarşamba

17.00 Atakaş Hatayspor - Gaziantep FK

17.00 Fatih Karagümrük - Kayserispor

20.00 Fenerbahçe - Konyaspor

20.00 Adana Demirspor - İstanbulspor

11 Ocak Perşembe

17.00 Sivasspor - Galatasaray

20.00 Trabzonspor - Samsunspor

Kaynak: İHA