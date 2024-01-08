Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçları başlıyor

Trendyol Süper Lig'de 16. hafta erteleme maçları, yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

Son Güncelleme:
Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçları başlıyor

MKE Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e saldırması sonrası ertelenen maçlar başlıyor.

Süper Lig'de 16. hafta erteleme müsabakaları yarın, 10 Ocak Çarşamba ve 11 Ocak Perşembe günü oynanacak.

Haftanın açılış mücadelelerinde 9 Ocak Salı günü saat 17.00'de Alanyaspor ile MKE Ankaragücü ve Pendikspor'la da Antalyaspor karşılaşacak.

Süper Lig'de 19. haftanın programı şöyle:

Yarın
17.00 Corendon Alanyaspor - MKE Ankaragücü
17.00 Pendikspor - Antalyaspor
20.00 Kasımpaşa - RAMS Başakşehir
20.00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş

10 Ocak Çarşamba
17.00 Atakaş Hatayspor - Gaziantep FK
17.00 Fatih Karagümrük - Kayserispor
20.00 Fenerbahçe - Konyaspor
20.00 Adana Demirspor - İstanbulspor

11 Ocak Perşembe
17.00 Sivasspor - Galatasaray
20.00 Trabzonspor - Samsunspor

Kaynak: İHA

Etiketler
Süper Lig Türkiye Futbol Federasyonu
Son Güncelleme:
Kestaneyi çok daha hızlı pişirme tekniği...Nar gibi kızarıyor, hemen soyuluyor Kestaneyi çok daha hızlı pişirme tekniği...Nar gibi kızarıyor, hemen soyuluyor
Arda Güler, İspanyol basınından bol bol övgü aldı Arda Güler, İspanyol basınından bol bol övgü aldı
Avustralya Açık'ta Nadal şoku Avustralya Açık'ta Nadal şoku
Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı
Beşiktaş, yeni teknik direktörünü resmen açıkladı Beşiktaş, yeni teknik direktörünü resmen açıkladı
100 bin TL'nin aylık getirisi tırmanışta! O meşhur söz gerçek oldu 100 bin TL'nin aylık getirisi tırmanışta! O meşhur söz gerçek oldu
ÇOK OKUNANLAR
MasterChef All Star'da şampiyon belli oldu MasterChef All Star'da şampiyon belli oldu
Son anketlerden AKP'ye kötü haber: Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasındaki oy farkı dikkat çekti İmamoğlu ile Kurum arasındaki oy farkı dikkat çekti
İslam Memiş elinde altın olanları uyardı: "Yeni zirveler gelecek" İslam Memiş elinde altın olanları uyardı
Emeklilere banka promosyonunda yeni senaryo: Rakam verildi, 'artış çok ciddi' Emeklilere banka promosyonunda yeni senaryo
Şeyma'nın 'Dominik' paylaşımlarının ardından Acun-Çağla çiftinden dikkat çeken hamle Şeyma'nın 'Dominik' paylaşımlarının ardından Acun-Çağla çiftinden dikkat çeken hamle