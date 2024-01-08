Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçları başlıyor
Trendyol Süper Lig'de 16. hafta erteleme maçları, yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.
MKE Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e saldırması sonrası ertelenen maçlar başlıyor.
Süper Lig'de 16. hafta erteleme müsabakaları yarın, 10 Ocak Çarşamba ve 11 Ocak Perşembe günü oynanacak.
Haftanın açılış mücadelelerinde 9 Ocak Salı günü saat 17.00'de Alanyaspor ile MKE Ankaragücü ve Pendikspor'la da Antalyaspor karşılaşacak.
Süper Lig'de 19. haftanın programı şöyle:
Yarın
17.00 Corendon Alanyaspor - MKE Ankaragücü
17.00 Pendikspor - Antalyaspor
20.00 Kasımpaşa - RAMS Başakşehir
20.00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş
10 Ocak Çarşamba
17.00 Atakaş Hatayspor - Gaziantep FK
17.00 Fatih Karagümrük - Kayserispor
20.00 Fenerbahçe - Konyaspor
20.00 Adana Demirspor - İstanbulspor
11 Ocak Perşembe
17.00 Sivasspor - Galatasaray
20.00 Trabzonspor - Samsunspor
Kaynak: İHA