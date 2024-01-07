Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı
Galatasaray Aslantepe'de Konyaspor'u, 2'sini 90'dan sonra attığı 3 golle yendi. Abdulkerim Bardakcı 2 golle yıldızlaştı, sarı-kırmızılılar iç sahada yenilmezlik serisini 26 maça çıkardı.
Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, Konyaspor'u 3-0 mağlup etti.
Zirve takibini sürdüren ve eksikleri nedeniyle kadrosunda bir çok genç futbolcusuna şans veren Galatasaray, 63'te Abdülkerim Bardakcı'nın volesiyle 1-0 öne geçti.
90'da Zaha farkı 2'e çıkardı.
90+3'te yine Abdülkerim Bardakcı maçın skorunu belirledi: 3-0.
Galatasaray bu sonuçla ligde 15. galibiyetini aldı ve averajla Fenerbahçe'nin arkasında ikinci sırada yer aldı.
Sarı-kırmızılılar Aslantepe'de yenilmezlik serisini 26 maça çıkardı.
Son Güncelleme: