Djokovic, yarı finale yükseldi

Sırp raket Novak Djokovic, sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerde yarı finale çıktı.

Djokovic, yarı finale yükseldi

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı Sırp raket Novak Djokovic, yarı finale çıktı.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 10. günündeki çeyrek final mücadelesinde, 3 saat 45 dakika süren karşılaşmada Djokovic, 12 numaralı seribaşı ABD'li Taylor Fritz'i 7-6, 4-6, 6-2 ve 6-3 setlerle 3-1 yenerek yarı finale adını yazdırdı.

Kariyerinde 10'u Avustralya Açık'ta olmak üzere 24 grand slam şampiyonluğu bulunan Sırp tenisçi Djokovic, 25. grand slam şampiyonluğu için mücadele ediyor.

36 yaşındaki Djokovic, yarı finalde Jannik Sinner-Andrey Rublev maçının galibiyle karşılaşacak.

Kaynak: AA

Etiketler
Novak Djokovic Tenis
Joel Embiid 70 sayı attı: Philadelphia 76ers tarihine geçti Joel Embiid 70 sayı attı: Philadelphia 76ers tarihine geçti
TOKİ’den ayda 4000 TL'ye ev satışa çıkarıldı! Ev almak isteyenlere müjde TOKİ’den ayda 4000 TL'ye ev satışa çıkarıldı! Ev almak isteyenlere müjde
Fenerbahçe Başakşehir'le karşılaşacak: Tam 7 eksikle... Fenerbahçe Başakşehir'le karşılaşacak: Tam 7 eksikle...
2 haftadır yoktu.... Kızıl Goncalar final mi? FOX TV beklenen hamlesini yaptı... 2 haftadır yoktu.... Kızıl Goncalar final mi? FOX TV beklenen hamlesini yaptı...
ÇOK OKUNANLAR
AKP'ye yakın şirketin anketi: Ekrem İmamoğlu önde, Murat Kurum'la arasındaki fark dikkat çekiyor Ekrem İmamoğlu önde, Murat Kurum'la arasındaki fark dikkat çekiyor
Milyonlarca plaka sahibini ilgilendiriyor: Hem 32 bin TL para hem 5 yıl hapis cezası verilecek Hem 32 bin TL para hem 5 yıl hapis cezası verilecek
Özgür Demirtaş açıkladı: Wells Fargo'nun dolar kuru düşecek tahmini ne kadar gerçekçi? Wells Fargo'nun dolar kuru düşecek tahmini ne kadar gerçekçi?
Survivor'da Nagihan gözyaşlarına boğuldu Survivor'da Nagihan gözyaşlarına boğuldu
Pazarlık sürüyordu: AKP'nin Yeniden Refah'a ilk teklifi ortaya çıktı AKP'nin Yeniden Refah'a ilk teklifi ortaya çıktı