Joel Embiid 70 sayı attı: Philadelphia 76ers tarihine geçti
Philadelphia 76ers'ta Joel Embiid, 70 sayıyla San Antonio Spurs maçına damga vurdu. Embiid, kulüp tarihinin en çok sayı atan oyuncusu oldu.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, Joel Embiid'in 70 sayıyla damga vurduğu maçta San Antonio Spurs'u 133-123 mağlup etti.
NBA'e 8 maçla devam edildi. 76ers, konuk ettiği Spurs'u 10 sayı farkla yendi.
Philadelphia 76ers'ta Joel Embiid, attığı 70 sayıyla NBA kariyerinin sayı rekorunu kırdı. Embiid ayrıca, maçta 18 ribaunt da alarak "double-double" yaptı.
Karşılaşmada Embiid'in attığı 70 sayı, bu sezon bir oyuncunun kaydettiği en yüksek sayı oldu.
NBA tarihinde bir maçta 70 sayı barajını aşan 9. oyuncu olan Embiid, 76ers tarihinde 68 sayıyla bir maçta en fazla sayı atan Wilt Chamberlain'i de geçerek takımın bir karşılaşmada en fazla sayı atan oyuncusu unvanını elde etti.
76ers'ta forma giyen milli oyuncu Furkan Korkmaz ise maçı 1 ribaunt, 1 asistle tamamladı.
San Antonio Spurs'te Victor Wembanyama, 33 sayı atarken milli oyuncu Cedi Osman ise 2 sayı, 3 ribaunt, 1 asist kaydetti.
Towns'ın 62 sayısı galibiyet getirmedi
Charlotte Hornets, deplasmanda Minnesota Timberwolves'u 128-125 mağlup etti.
Timberwolves'ta Karl-Anthony Towns, attığı 62 sayıyla NBA kariyerinin sayı rekorunu kırmasına rağmen takımına galibiyeti getiremedi.
Hornets'ta Miles Bridges 28, Brandon Miller ise 27 sayı atarak galibiyette önemli rol oynadı.
Sonuçlar
Detroit Pistons-Milwaukee Bucks: 113-122
Orlando Magic-Cleveland Cavaliers: 99-126
Philadelphia 76ers-San Antonio Spurs: 133-123
Toronto Raptors-Memphis Grizzlies: 100-108
Minnesota Timberwolves-Charlotte Hornets: 125-128
Dallas Mavericks-Boston Celtics: 110-119
Phoenix Suns-Chicago Bulls: 115-113
Sacramento Kings-Atlanta Hawks: 122-107