Erdoğan'ın seçim propagandasıydı: 'Ay'a sert iniş' hedefindeki ilerleme hayal kırıklığı yarattı

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğunun maliyeti tartışılmaya devam ederken, Türkiye Uzay Ajansı’nın (TUA) hedeflerin ne kadar gerisinde olduğu da dikkat çekti.

AKP ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim öncesi propaganda malzemesi yaptığı Ay’a sert iniş vaadinde hedefin ilerleme durumu yüzde 40’ta kaldı.

Birgün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından iddialı görevler yüklenen Türkiye Uzay Ajansı’nın faaliyetleri ve harcamalarına çevrildi. Ajansın verilerine göre, 2023 yılı içinde gerçekleşmesi planlanan Ay’a sert iniş hedefinin ilerleme oranı yüzde 40’ta kaldı. TUA, Ay’a sert iniş hedefinin ilerleme oranının 2024 yılının sonunda ancak yüzde 50’ye ulaşacağını bildirdi. Hedefin 2025 ve 2026 yıllarındaki ilerleme oranları ise sırasıyla yüzde 60 ve yüzde 100 olarak kaydedildi.

Ay’a sert iniş hedefi hedeflenen sürede gerçekleştirilemezken Ay’a yumuşak iniş hedefinin de gerçekleşme ihtimalinin çok uzak olduğu hesaplandı. Buna göre, 2022 yılında yüzde 2 olan Ay’a yumuşak iniş hedefinin gerçekleşme oranı 2023’te yüzde 5, 2024’te yüzde 3, 2025’te ise yüzde 5 olarak tahmin edildi.

DİYANET’İN YANINDA UZAYA AYRILAN BÜTÇE SAKIZ PARASI GİBİ KALDI

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 48 milyar TL harcadığı 2023 yılında TUA’nın yaptığı toplam harcamanın, Space X’e ödenen paranın ancak yarısı kadar olduğu belirlendi. Buna göre, 2023 yılı için yalnızca 1,6 milyar TL ödenek alan ajans, 12 ayda 882 milyon 377 bin TL kullandı. TUA’nın 2023 yılında yaptığı harcama, bazı aylara göre şöyle sıralandı:

Şubat: 2,1 milyon TL

Nisan: 107,3 milyon TL

Haziran: 2,6 milyon TL

Ağustos: 3,1 milyon TL

Ekim: 3,7 milyon TL

Aralık: 307,6 milyon TL