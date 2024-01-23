Fenerbahçe Başakşehir'le karşılaşacak: Tam 7 eksikle...

Fenerbahçe, yarın Başakşehir ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıklar can sıkıyor.

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Fenerbahçe Başakşehir'le karşılaşacak: Tam 7 eksikle...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Ligin 20. haftasında sahasında Yılport Samsunspor ile berabere kalarak zirve yarışında çok önemli 2 puan kaybeden sarı-lacivertliler, RAMS Başakşehir'i yenerek kötü sonucu unutturmayı hedefliyor.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın öğrencileri, haftaya 54 puan ve averajla lider olarak girdi.

FENERBAHÇE'DE 7 EKSİK VAR

Fenerbahçe, Yılport Samsunspor karşısında 7 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Bright Osayi-Samuel ve Alexander Djiku'nun yanı sıra, sakatlıkları bulunan Fred, Luan Peres, Miha Zajc ve Miguel Crespo forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra, sakatlığını atlatan ancak henüz hazır durumda yer almayan Rodrigo Becao da kadroda yer almayacak.

Oosterwolde sarı kart sınırında

Sarı-lacivertlilerde kadroda yer almayacak Alexander Djiku ve Miguel Crespo'nun yanı sıra Jayden Oosterwolde de kart sınırında bulunuyor.

Hollandalı genç oyuncu, kart görmesi durumunda MKE Ankaragücü maçında oynayamayacak.

Kaynak: AA

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