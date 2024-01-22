İstanbulspor son dakika golüyle kazandı

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Kayserispor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Mücadele 1-0 İstanbulspor üstünlüğüyle sona erdi.

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İstanbulspor son dakika golüyle kazandı

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Kayserispor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi.

Mücadele 1-0 İstanbulspor üstünlüğüyle sona erdi.

GOL SON DAKİKALARDA GELDİ

İstanbul ekibinin galibiyet golü 90+5. dakikada Ali Yaşar'ın ayağından geldi. Bu sonuçla birlikte Kayserispor, 26 puanda kaldı. İstanbulspor ise 10 puana yükseldi.

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