Nihat Kahveci'ye büyük şok: Köpeğini paramparça edip öldürdüler!

Eski futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sokak köpeklerinin köpeğini öldürdüğünü açıklayarak önlem alınmasını istedi. İşte detaylar...

Nihat Kahveci'ye büyük şok: Köpeğini paramparça edip öldürdüler!

A Milli Takım futbol takımının da efsane isimlerinden olan ve aktif futbolculuk kariyerini noktalamasının ardından kariyerine yorumcu olarak devam eden Nihat Kahveci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkesi şaşkın çevirdi.

Kahveci paylaşımında köpeğinin öldüğünü duyururken Sarıyer Belediyesi'ni de etiketleyerek önlem alınmasını istedi.

Nihat Kahveci'ye büyük şok: Köpeğini paramparça edip öldürdüler! - Resim : 1

''ÖNLEM ALINMALI''

Nihat Kahveci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Bu akşam evimin kapısının önünde köpeğimi bir türlü çözüm bulamadığınız sokak köpekleri paramparça etti öldürdü.. Yeter artık ,yüzlercesi dolaşıyor sokaklarda. Bir şey yapma zamanı geldi artık'' yorumlarında bulundu.

Nihat Kahveci'ye büyük şok: Köpeğini paramparça edip öldürdüler! - Resim : 2

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