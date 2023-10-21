Süper Kupa finali, Suudi Arabistan'da oynanacak

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin sahaya çıkacağı Süper Kupa finali, Suudi Arabistan'da oynanacak.

Süper Kupa finali, Suudi Arabistan'da oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray ve Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği Süper Kupa finalinin, Suudi Arabistan'da oynanacağını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, iki ekip 30 Aralık 2023 Cumartesi günü, başkent Riyad'daki Al-Awwal Park stadyumunda sahaya çıkacak. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa maçı kulüplerimizin bilgisi dahilinde, 30 Aralık 2023 Cumartesi günü saat 20.00'de Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda oynanacaktır."

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