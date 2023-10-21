Oğluna ait öksürük şurubunu içti, kariyeri bitti!

Arjantin Milli Takımı ile 2022 FIFA Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Alejandro Papu Gomez, doping yaptığı gerekçesiyle iki yıl men cezası aldı.

Son Güncelleme:
Oğluna ait öksürük şurubunu içti, kariyeri bitti!

Dünya Kupası'ndan kısa bir süre önce alınan numunesinde yasaklı madde tespit edilen 35 yaşındaki oyuncu, iki yıl futboldan men edildi.

OĞLUNA AİT ÇOCUK ŞURUBU İÇTİĞİ İDDİASI

Geçen sezon formasını giydiği Sevilla'nın kulüp doktorlarına danışmadan oğluna ait çocuk şurubu içen Arjantinli futbolcu, testin pozitif çıkmasına gerekçe olarak şurubu gösterdi.

UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Sevilla'nın, transfer döneminin son gününde sözleşmesini feshettiği Papu Gomez eylül ayında İtalyan ekibi Monza ile sözleşme imzalamıştı.

Son Güncelleme:
Orkidelere çiçek açtıran yöntem! 1 yıldır açmayan orkideler çiçek açacak Orkidelere çiçek açtıran yöntem! 1 yıldır açmayan orkideler çiçek açacak
Süper Kupa finali, Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa finali, Suudi Arabistan'da oynanacak
İsviçre vasıflı vasıfsız 85 bin kişi arıyor! 125 bin TL maaş verilecek İsviçre vasıflı vasıfsız 85 bin kişi arıyor! 125 bin TL maaş verilecek
Yunus Akgün'ün golü haftanın golü seçildi Yunus Akgün'ün golü haftanın golü seçildi
Igor Tudor'un Beşiktaş iddialarına yalanlama geldi Igor Tudor'un Beşiktaş iddialarına yalanlama
Manchester United'da işler karıştı: Kadro dışı bırakılan yıldıza iletişim ve yemek yasağı! Manchester United'da işler karıştı: Kadro dışı bırakılan yıldıza iletişim ve yemek yasağı!
ÇOK OKUNANLAR
İzmir'de korkutan deprem: Naci Görür'den jet açıklama! İzmir'de korkutan deprem: Naci Görür'den jet açıklama!
Asgari ücret zammında dikkat çeken tahmin: Zam oranı ve rakam açıklandı Asgari ücret zammında dikkat çeken tahmin: Zam oranı ve rakam açıklandı
İslam Memiş 'çok ucuz' dedi, alım tavsiyesi verdi İslam Memiş 'çok ucuz' dedi, alım tavsiyesi verdi
Esra Ezmeci'ye gelen sorular 'pes' dedirtti: 'Kocam benden yetişkin film pozisyonları istiyor' Esra Ezmeci'ye gelen sorular 'pes' dedirtti: 'Kocam benden yetişkin film pozisyonları istiyor'
Yalı Çapkını dizisinin yüzüydü. Afra Saraçoğlu imzayı attı gidiyor Yalı Çapkını dizisinin yüzüydü. Afra Saraçoğlu imzayı attı gidiyor