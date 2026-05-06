Nedeni Belli Oldu: İşte Aziz Yıldırım’ı Adaylığa Götüren Süreç

Fenerbahçe'nin efsane Başkanı Aziz Yıldırım, 6-7 Haziran'da yapılacak kongre öncesi adaylığını açıkladı. Fenerbahçe’de seçim süreci için hazırlıklar sürerken Aziz Yıldırım’ın adaylık nedenini gazeteci Aytunç Erkin ilk kez tv100 ekranlarında aktardı. Aytunç Erkin’in aktardığı bilgiler şöyle:

* Her şey berraklaşsın sular durulsun demişti Aziz Yıldırım. Sayın başkan kendiyle kaldı ve konuyu düşündü. Gelinen noktada Aziz Bey Fenerbahçe’nin geleceğinden endişe ediyor. Sayın Mehmet Ali Aydınlar'ın da aday olacağı bilgisi kulislere düştü. Bir taraftan da 3 Temmuz süreci var.

KIZININ PAYLAŞIMINA GELEN YORUMLARA ÖFKELENDİ

* Hepsi bir araya gelince Aziz Yıldırım: 'Ben adayım.' dedi. Kızı sevgili Yaz bir paylaşım yaptı. O paylaşıma bazı isimler bazı yazılar yazdılar. Buna da öfkelendi Aziz Bey haklı olarak. Bazı özel şeyler var, bunları burada söylemeyeceğim. Belki de karar aşamasındayken kararı etkileyen en önemli şey oldu. Yaz'ın yazdığına yönelik tepkileri içselleştirdi.

Kaynak: Haber Merkezi