Fenerbahçe'de Barış Göktürk Aziz Yıldırım Lehine Adaylıktan Çekildi

Barış Göktürk, Fenerbahçe Kulübünün seçimli olağanüstü genel kurulunda aday olmayacağını ve Aziz Yıldırım'ı destekleyeceğini duyurdu.

Son Güncelleme:
Fenerbahçe'de Barış Göktürk Aziz Yıldırım Lehine Adaylıktan Çekildi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe başkan adayı Barış Göktürk, adaylıktan çekildiğini ve Aziz Yıldırım’a destek olacağını açıkladı.

Göktürk, "Fenerbahçemizin tek vücut olması ve Sayın Aziz Yıldırım'ın başkanlığında birleşerek tek liste olarak seçime gidilmesi camiamız açısından güçlü bir mesaj vermenin yanı sıra sportif başarı için önemli bir fırsat olacaktır" dedi.

Barış Göktürk'ün yaptığı açıklama şu şekilde:

'YENİ BİR SAYFA AÇIYORUZ!'

"Değerli Fenerbahçeliler,

Bugün itibariyle Fenerbahçemiz adına yeni bir sayfa açıyoruz. Kırgınlıkların bittiği ve Fenerbahçe’nin istikbalinin, kişisel hedeflerin önüne geçtiği yeni bir dönem başlıyor. Sayın Aziz Yıldırım’a yaptığım çağrının olumlu yanıt bulmasından dolayı şahsım, Fenerbahçe camiası ve Türk Sporu adına mutluyum.

Sayın Hakan Safi’nin ve adaylığı söz konusu olan diğer kişilerin de sürece katkı sağlamalarını ve seçime tek vücut olarak birleşerek gidilmesini temenni ediyorum. Şahsen hiçbir beklentim olmadan bu sürece koşulsuz ve şartsız destek olacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım. Mevcut Başkan ve Yönetim Kurulumuzun yanı sıra Sayın Ali Koç ve önceki Yönetim Kurulumuzun da yapıcı ve birleştirici katkılarının önem arz ettiği kanaatindeyim. Fenerbahçemizin tek vücut olması ve Sayın Aziz Yıldırım’ın başkanlığında birleşerek tek liste olarak seçime gidilmesi camiamız açısından güçlü bir mesaj vermenin yanı sıra sportif başarı için önemli bir fırsat olacaktır. Benim için her şeyden önce Fenerbahçe’nin başarısı ve Fenerbahçelilerin mutluluğu gelir. Yaşasın Fenerbahçe !”

Aziz Yıldırım Geri Dönüyor: Destansı 120. Yıl İçin AdayımAziz Yıldırım Geri Dönüyor: Destansı 120. Yıl İçin AdayımSpor
Mehmet Ali Aydınlar’dan Seçim Kararı: Fenerbahçe Başkanlığına Aday Olacak mı?Mehmet Ali Aydınlar’dan Seçim Kararı: Fenerbahçe Başkanlığına Aday Olacak mı?Spor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Fenerbahçe Fenerbahçe kongresi Aziz Yıldırım
Son Güncelleme:
Eyüpspor’da Tahliye Günü: Özkaya ve Kulaksız Cezaevinden Çıktı Eyüpspor’da Tahliye Günü, Cezaevinden Çıktılar
Aziz Yıldırım Geri Dönüyor: Destansı 120. Yıl İçin Adayım 'Destansı 120. Yıl İçin Adayım'
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
ÇOK OKUNANLAR
CHP Kurultay Ceza Davası Ertelendi: Savcı, Adem Soytekin'in Tanık Olarak Dinlenmesini İstedi CHP Kurultay Ceza Davası Ertelendi
Eski Bakan Çavuşoğlu'nun Kardeşinden Kötü Haber: Ofisinde Kanlar İçinde Bulundu Eski Bakan Çavuşoğlu'nun Kardeşinden Kötü Haber
Dünya 48 Saate Kilinlendi... Trump’tan İran'a Sert Ultimatom: 'Ya Anlaşma Ya Bombalama!' Trump’tan İran'a Sert Ultimatom: 'Ya Anlaşma Ya Bombalama!'
Muhittin Böcek ve Ailesinin Mal Varlığına El Konuldu Muhittin Böcek ve Ailesinin Mal Varlığına El Konuldu
Adalet Bakanı Akın Gürlek Duyurdu: Bir Faili Meçhul Cinayet Daha Aydınlatıldı! Kübra Yapıcı’nın Katil Zanlıları Yakalandı Bakan Gürlek Duyurdu: Bir Faili Meçhul Cinayet Daha Aydınlatıldı