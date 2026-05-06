Real Madrid’de Mourinho Sürprizi

Real Madrid’in teknik direktörlük için Mourinho'yu ciddi şekilde gündemine aldığı öne sürüldü. İddiaya göre yönetim, tecrübeli teknik adam üzerinde büyük ölçüde fikir birliğine vardı.

Son Güncelleme:
Real Madrid’de Mourinho Sürprizi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Real Madrid’in teknik direktörlük görevi için Jose Mourinho’yu listenin ilk sırasına aldığı iddia edildi. İspanyol basınında yer alan haberlere göre, kulüp yönetimi Portekizli teknik adamın yeniden takımın başına geçmesi konusunda giderek daha güçlü bir fikir birliği oluşturdu.

Gazeteci Jose Felix Diaz’ın aktardığı bilgilere göre, Real Madrid kurmayları Mourinho’nun liderlik özellikleri ve kulüp yapısını yakından tanımasını önemli bir avantaj olarak değerlendiriyor.

BENFİCA'DA AYRILIK KAÇINILMAZ

Haberde, Mourinho’nun mevcut kulübü Benfica’daysa ayrılığın artık kaçınılmaz hale geldiği görüşünün öne çıktığı belirtildi. Portekiz ekibi yönetiminin, deneyimli teknik adamın Madrid’den gelecek bir teklif karşısında ayrılığa sıcak bakabileceğini düşündüğü ifade edildi.

Daha önce 2010-2013 yılları arasında Real Madrid’i çalıştıran Jose Mourinho, bu dönemde 178 maçta 128 galibiyet alarak yüksek bir başarı oranı yakalamıştı. Bu süreçte bir La Liga şampiyonluğu, bir Kral Kupası ve bir İspanya Süper Kupası kazanan Mourinho’nun, kulübe yeniden dönme ihtimali futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Kaynak: NTV Spor

Etiketler
Jose Mourinho Real Madrid
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
Ali Koç Seçim İçin Kararını Verdi: Fenerbahçe Başkan Adayı Olacak mı? Ali Koç Seçim İçin Kararını Verdi! Aday Olacak mı?
Fenerbahçe'de Barış Göktürk Aziz Yıldırım Lehine Adaylıktan Çekildi Fenerbahçe'de Barış Göktürk Adaylıktan Çekildi
ÇOK OKUNANLAR
Siyasi Kulislerde Bomba İddia: Burcu Köksal AK Parti'ye Geçiyor Burcu Köksal AK Parti'ye Geçiyor
CHP Kurultay Ceza Davası Ertelendi: Savcı, Adem Soytekin'in Tanık Olarak Dinlenmesini İstedi CHP Kurultay Ceza Davası Ertelendi
Eski Bakan Çavuşoğlu'nun Kardeşinden Kötü Haber: Ofisinde Kanlar İçinde Bulundu Eski Bakan Çavuşoğlu'nun Kardeşinden Kötü Haber
Dünya 48 Saate Kilinlendi... Trump’tan İran'a Sert Ultimatom: 'Ya Anlaşma Ya Bombalama!' Trump’tan İran'a Sert Ultimatom: 'Ya Anlaşma Ya Bombalama!'
YSK Başkanlığı'na Serdar Mutta Seçildi Yeni Başkan Serdar Mutta Oldu