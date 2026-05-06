Real Madrid’de Mourinho Sürprizi

Real Madrid’in teknik direktörlük görevi için Jose Mourinho’yu listenin ilk sırasına aldığı iddia edildi. İspanyol basınında yer alan haberlere göre, kulüp yönetimi Portekizli teknik adamın yeniden takımın başına geçmesi konusunda giderek daha güçlü bir fikir birliği oluşturdu.

Gazeteci Jose Felix Diaz’ın aktardığı bilgilere göre, Real Madrid kurmayları Mourinho’nun liderlik özellikleri ve kulüp yapısını yakından tanımasını önemli bir avantaj olarak değerlendiriyor.

BENFİCA'DA AYRILIK KAÇINILMAZ

Haberde, Mourinho’nun mevcut kulübü Benfica’daysa ayrılığın artık kaçınılmaz hale geldiği görüşünün öne çıktığı belirtildi. Portekiz ekibi yönetiminin, deneyimli teknik adamın Madrid’den gelecek bir teklif karşısında ayrılığa sıcak bakabileceğini düşündüğü ifade edildi.

Daha önce 2010-2013 yılları arasında Real Madrid’i çalıştıran Jose Mourinho, bu dönemde 178 maçta 128 galibiyet alarak yüksek bir başarı oranı yakalamıştı. Bu süreçte bir La Liga şampiyonluğu, bir Kral Kupası ve bir İspanya Süper Kupası kazanan Mourinho’nun, kulübe yeniden dönme ihtimali futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Kaynak: NTV Spor