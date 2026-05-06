Ali Koç Seçim İçin Kararını Verdi: Fenerbahçe Başkan Adayı Olacak mı?

Fenerbahçe'de Mehmet Ali Aydınlar'ın adaylıktan vazgeçmesi ve Aziz Yıldırım'ın başkan adaylığını resmen açıklamasıyla birlikte seçim gündemi iyiden iyiye kızışmış durumda. Kulübün bir önceki başkanı Ali Koç'un Aziz Yıldırım'ın adaylığı sonrası aday olup olmayacağı da netleşti. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de sezonun son iki maçı öncesi başkan Sadettin Saran'ın aldığı olağanüstü seçimli genel kurul kararının ardından kulüp bir kez daha seçim gündemine girdi.

Son 2 gün içinde yaşanan gelişmelerle adaylığına kesin olarak bakılan Mehmet Ali Aydınlar aday olmaktan vazgeçmiş, Hakan Safi ve Aziz Yıldırım adaylıklarını açıklamış, daha önce adaylığını açıklayan Barış Göktürk ise seçimden Aziz Yıldırım lehine çekildiğini açıklamıştı. Aziz Yıldırım'ın adaylığı sonrası Ali Koç'un Eski başkan Ali Koç'un da yeniden aday olup olmayacağı merak ediliyordu.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Ali Koç'un, Fenerbahçe Kulübü başkanlığına yeniden aday olmayı düşünmediği kaydedildi.

Kaynak: AA

