Bir rekor daha! Alperen Şengün tarihe geçti

NBA’de normal sezon heyecanı 9 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün’ün formasını giydiği Houston Rockets evinde karşı karşıya geldiği milli oyuncu Cedi Osman’ın takımı San Antonio Spurs’u 114-101’lik skorla mağlup etti ve bu sezonki 27. galibiyetini elde etti.

Houston’da 37 dakika süre alan Alperen Şengün, 45 sayı, 16 ribaund, 5 top çalma, 3 asist, ve 1 blokla oynayarak takımını galibiyete taşıdı. Şengün, attığı 45 sayıyla kariyer rekorunu kırarken, NBA’de bir maçta en fazla sayı atan Türk oyuncu oldu. Daha önceki rekor 43 sayıyla Mehmet Okur’a aitti. 21 yaşındaki basketbolcu ayrıca NBA tarihinde 45+ sayı, 15+ ribaund ve 5+ top çalma istatistiklerine ulaşan en genç oyuncu oldu. Takımda Jalen Green 23 sayı, 3 asist, Fred VanVleet de 21 sayı, 10 ribaund ile maçı tamamladı.

Ligdeki 49. yenilgisini alan San Antonio’da Devin Vassell 22 sayı, 8 ribaund ve Malaki Branham 20 sayı, 2 asistle oynarken, Cedi Osman da 15 dakika parkede kaldı ve 6 sayı, 4 ribaund ve 1 top çalma ile mücadele etti.

Alperen Sengun, son 50 yıldır bir NBA maçında

45 sayı

15 ribaunt

5 top çalma ile oynayan 5. basketbolcu oldu.

Her ne kadar Anthony Davis (2) Joel Embiid-James Harden-John Drew (1)

bu istatistiklere ulaşsa da Alperen bu seviyeye çıkan en genç oyuncu oldu.pic.twitter.com/DGrndEOW1M — Gerçek Gündem (@gercekgundem) March 6, 2024

NBA’de günün toplu sonuçları şöyle:

Charlotte Hornets: 89 - Orlando Magic: 101

Toronto Raptors: 98 - New Orleans Pelicans: 139

Miami Heat: 118 - Detroit Pistons: 110

Cleveland Cavaliers: 105 - Boston Celtic: 104

Brooklyn Nets: 112 - Philadelphia 76ers: 107

New York Knicks: 100 - Atlanta Hawks: 116

Houston Rockets: 114 - San Antonio Spurs: 101

Dallas Mavericks: 120 - Indiana Pacers: 137

Denver Nuggets: 107 - Phoenix Suns: 117

Kaynak: İHA