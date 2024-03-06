TFF duyurdu: O maçlar YouTube'tan yayınlanacak... İlk maç belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2.Lig ve 3.Lig maçlarının TFF YouTube kanalında yayınlanacağını açıkladı.

Açıklamaya göre, test yayınlarının ardından her hafta düzenli olarak TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'den birer maç TFF kurumsal YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

İlk yayınlanacak maç ise Kastamonuspor – Sarıyer karşılaşması olacak.

TFF 2 Lig Kırmızı Grup'ta, saat 14.00'te, Kastamonuspor ile Sarıyer arasında Kastamonu Gazi Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka ilk canlı test yayını olarak TFF YouTube kanalında yayınlanacak.