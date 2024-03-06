Şampiyonlar Ligi'nde ilk çeyrek finalistler belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu heyecanı dün gece oynanan 2 maçla devam etti. Bayern Münih ve Paris Saint Germain çeyrek finale yükselen ilk iki takım oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde ilk çeyrek finalistler belli oldu

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında son 16 turu rövanşları, iki maçla başladı.

Almanya temsilcisi Bayern Münih, 1-0 kaybettiği maçın rövanşında İtalya'nın Lazio takımını ağırladı.

Allianz Arena'daki mücadeleyi 38 ve 66. dakikalarda Harry Kane ile 45+2. dakikada Thomas Müller'in golleriyle 3-0 kazanan Bayern Münih, adını çeyrek finale yazdırdı.

PSG DEPLASMANDA TURLADI

Günün diğer maçında ise Fransız ekibi PSG, 2-0 yendiği maçın rövanşında İspanya'nın Real Sociedad takımına konuk oldu.

Anoeta Stadı'nda oynanan karşılaşmada PSG, Kylian Mbappe'nin 15 ve 56. dakikalardaki golleriyle 2-0 üstünlük yakaladı.

Real Sociedad, 89. dakikada Mikel Merino ile farkı 1'e indirse de mücadeleyi 2-1 kazanan PSG, son 8 takım arasına kaldı.

Emeklilik için Dünya genelindeki en iyi şehirler belli oldu! Türkiye'den de 1 şehir var Emeklilik için Dünya genelindeki en iyi şehirler belli oldu! Türkiye'den de 1 şehir var
Show TV Bahar dizisinde ayrılık... Hikaye tümüyle değişiyor Show TV Bahar dizisinde ayrılık... Hikaye tümüyle değişiyor
TFF Beşiktaş Başkanı Hasan Arat hakkında kararını verdi TFF Beşiktaş Başkanı Hasan Arat hakkında kararını verdi
Beşiktaş'tan tartışmalı 'penaltı' pozisyonu için TFF'ye çağrı Beşiktaş'tan 'penaltı' pozisyonu için çağrı
ÇOK OKUNANLAR
En çok aldatan 2 burç belli oldu En çok aldatan 2 burç belli oldu
YRP adayı Davut Güloğlu mikrofonu fırlattı, vatandaşın üzerine yürüdü YRP adayı Davut Güloğlu mikrofonu fırlattı, vatandaşın üzerine yürüdü
Merkez Bankası'ndan krediler için yeni karar Merkez Bankası'ndan krediler için yeni karar
Kadir Özkaya yeniden AYM Başkanvekili seçildi Kadir Özkaya yeniden AYM Başkanvekili seçildi
YSK listeleri yayınladı: İstanbul'dan sonra en çok aday Gaziantep ve Malatya'da YSK listeleri yayınladı: İstanbul'dan sonra en çok aday Gaziantep ve Malatya'da