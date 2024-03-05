Beşiktaş'tan tartışmalı 'penaltı' pozisyonu için TFF'ye çağrı

Beşiktaş Kulübü, 1-0 mağlup ayrıldıkları Galatasaray derbisinde Cenk Tosun ile Derrick Köhn arasında yaşanan pozisyonun VAR kayıtlarının yayınlanmasını istedi.

Beşiktaş'tan tartışmalı 'penaltı' pozisyonu için TFF'ye çağrı

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) VAR kayıtlarının yayınlanması konusunda doğru bir karar alarak kamu vicdanını rahatlatma yönünde adım attığı belirtildi.

TFF'nin Süper Lig'de geçen sezon oynanan Sivasspor-Galatasaray ve Gaziantep FK-Beşiktaş maçlarında, hukuki bir zorunluluk olmadığı halde VAR kayıtlarını yayınladığı hatırlatılarak, "Bu hafta oynanan Beşiktaş-Galatasaray karşılaşmasında Cenk Tosun ile Derrick Köhn arasında yaşanan pozisyon tartışmalara konu olmuş, kamuoyunda VAR’ın hakemi neden çağırmadığı konusu merak uyandırmıştır" ifadeleri kullanıldı.

"VAR KONUŞMALARI YAYINLANSIN"

Açıklamada, hakemin VAR tarafından çağrılmadığı pozisyonların TFF tarafından yayınlanmadığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Ne var ki kamu vicdanı bu tip pozisyonlarda hakemin VAR tarafından 'neden davet edildiğini değil neden davet edilmediğinin' cevabını aramaktadır. TFF tarafından verilen şeffaflığı sağlama, kamu vicdanını rahatlatma prensibi doğrultusunda Cenk Tosun ile Derrick Köhn arasında geçen pozisyondaki VAR konuşmalarının yayınlanmasının Türk futbolunun sağlıklı bir yapıya kavuşması için yarar sağlayacağını düşünüyor ve ilgili pozisyonla ilgili VAR konuşmalarının yayınlanmasını talep ediyoruz."

Kaynak: AA

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