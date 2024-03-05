Eda Erdem'in heykeli 8 Mart'ta dikilecek

Milli voleybolcu Eda Erdem Dündar'ın heykeli 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde dikilecek.

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Eda Erdem'in heykeli 8 Mart'ta dikilecek

A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Fenerbahçe Opet'in kaptanı Eda Erdem Dündar’ın heykeli 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde açılacak.

Heykel, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nin önünde yer alacak.

Çok heyecanlı olduğunu vurgulayan Erdem heykel hakkında şöyle konuştu:

"Kalbimde kelebekler uçuşuyor. Çok güzel, inanılmaz eserlerin olduğu bir atölyedeyiz. İçeri girince insan inanılmaz bir ortama geldiğini anlayabiliyor. Bu atölyede çok büyük bir emek var. Heykelimi görünce, 'Gerçekten o gün bugün mü?' dedim. İnşallah 8 Mart'ta açılışını yapacağız. O gün belki duygularımı daha iyi ifade edebilirim. İlk kez görüyorum, inanılmaz bana benziyor. Pınar Hanım ve ekibi inanılmaz bir iş çıkarmışlar. Saçımın duruşundan yüzümdeki ifadeye, vücudumdaki o kararlı duruşa… Her şeyi çok güzel yansıtmışlar."

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A Milli Kadın Voleybol Takımı
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