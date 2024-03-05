Sadettin Saran Fenerbahçe için adaylık kararını açıkladı: Gözler Aziz Yıldırım'a çevrildi

Fenerbahçe Divan Kurulu üyesi, Saran Medya'nın patronu Sadettin Saran, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un seçimde aday olmaması durumunda karşısında kim olursa olsun aday olduğunu açıkladı.

İHA'dan alınan habere göre, Sadettin Saran, konuşmacı olarak katıldığı bir panelde Fenerbahçe başkanlık seçimi ile ilgili konuştu.

Süreçle ilgili titizlikle çalıştıklarını aktaran Saran, "Ali Bey de bunu Divan Kurulu toplantısında çok güzel ifade etti. Çok dikkat etmeye çalışıyorum. Çalışma arkadaşlarıma da seçim kelimesini yasakladım. Ali Bey aday değilse kim olursa olsun hiç fark etmez adayım" ifadelerini kullandı.

KİĞILI: SARAN TEK ADAY OLURSA AZİZ BAŞKAN ADAY OLUR

Patronlar Dünyası'ndan Necla Dalan'a konuşan, Aziz Yıldırım’ın döneminde Fenerbahçe'de yöneticilik yapan iş insanı Abdullah Kiğılı, "Fenerbahçe şampiyon olursa Ali Koç'un ayrılması mümkün olmaz. Şampiyonluk olmazsa ayrılır. Ali Koç'un ayrılır ve Sadettin Saran tek aday olursa Aziz Başkan aday olur. Zamanında Saran'ı kulüpten ihraç ettiren Aziz Başkan… Sonra ne olacak? Aziz Başkan 'Haydi arkadaşlar' diyecek ve biz de görev alacağız" açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem