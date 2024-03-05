Türkiye, 5 attı!

15 Yaş Altı Türkiye Milli Futbol Takımı, özel maçta Macaristan ile karşılaştı.

Manisa 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanan mücadelenin sonunda Milli Takım, sahadan 5-2 galip ayrıldı.

TÜRKİYE-MACARİSTAN KARŞILAŞMASINDAN NOTLAR

Stat: Manisa 19 Mayıs Stadyumu

Hakemler: Aykut Çetinkaya, Yunus Eskici, Ufuk Güven, Cem Kuşçu

Türkiye: Cem Efe Eroğlu, Hasan Mert Tuncel, Üveys Yasir Satık, Bilal Demirağ, Berke Yıldırım (Dk.69 Mustafa Deniz Karadeniz), Efe Seçil (Dk.62 Hüseyin Şen), Ali Demirbilek (Dk.48 Adnan Efe Fettahoğlu), Baran Yolaçan (Dk.48 Necati Oğulcan Yançel), Ada Yüzgeç (Dk.69 Yasin Akçay), Hasan Yakub İlçin (Dk.62 Ayaz Haktan Gülsüm), Mustafa Duru (Dk.69 Ahmet Duha Erkanat)

Macaristan: Stefan Ostoici, Mate Papp, Denes Szakal, Adam Ratkai (Dk.41 Marton Milkovics), Zsolt Varga (Dk.73 Dominik Acsai), Csongor Makrai (Dk.62 Benedek Bordan), Noel Polonkai (Dk.62 Aron Balogh), Balazs Wiesner (Dk.41 Akos Szigeti), Oliver Nyari, Mate Kiss (Dk.62 Peter Kerti), Tamas Vincze

Millî Takımın gollerini 11. dakikada Bilal Demirağ, 17, 50 ve 67. dakikalarda Ada Yüzgeç ile 30. dakikada Ali Demirbilek kaydetti.

Macaristan'ın gollerini 6. dakikada Zsolt Varga ve 48.dakikada Mate Kiss attı.

TÜRKİYE, MACARİSTAN İLE BİR MAÇ DAHA YAPACAK

Öte yandan Teknik direktör Selçuk Erdoğan yönetimindeki 15 Yaş Altı Türkiye Milli Futbol Takımı, 7 Mart Perşembe günü Macaristan'la bir maç daha yapacak.

U15 Türkiye Millî Takımı, Macaristan maçları aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Cem Efe Eroğlu (Altınordu), Tolga Sancak (Göztepe A.Ş.), Yüksel Küçük (FC Schalke 04), Hüseyin İşlek (Siltaş Yapı Pendikspor Futbol A.Ş.)

Defans: Hasan Mert Tuncel (Beşiktaş A.Ş.), Yağız Fikri Şen (Fenerbahçe A.Ş.), Bilal Demirağ (Altınordu), Yasin Akçay (Trabzonspor A.Ş.), Berke Yıldırım (MKE Ankaragücü), Ege Kaan Akman (Bursaspor), Üveys Yasir Satık (Bitexen Antalyaspor), Görkem Yavuz (Tümosan Konyaspor)

Orta Saha: Efe Seçil (Tümosan Konyaspor), Ayaz Haktan Gülsüm (Beşiktaş A.Ş.), Necati Oğulcan Yançel (Galatasaray A.Ş.), Baran Yolaçan (Altınordu), Hasan Yakub İlçin (Bitexen Antalyaspor), Adnan Efe Fettahoğlu (Fenerbahçe A.Ş.), Mustafa Duru (Altınordu), Hüseyin Şen (Corendon Alanyaspor), Yiğit Metin Yumak (Göztepe A.Ş.), Ahmet Duha Erkanat (Bitexen Antalyaspor), Ali Demirbilek (Bitexen Antalyaspor)

Forvet: Ada Yüzgeç (Galatasaray A.Ş.), Emin Eren Sayar (Fenerbahçe A.Ş.), Mustafa Deniz Karadeniz (Yılport Samsunspor)

Teknik Direktör: Selçuk Erdoğan

Kaynak: Gerçek Gündem