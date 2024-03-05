VAR'dan sorumlu Tolga Özkalfa'nın istifasının nedeni ortaya çıktı: TFF'de bir yönetici disiplin soruşturması istedi, diğeri 2 gün terör estirdi!

Geçtiğimiz hafta oynan Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı, Sarı lacivertlilerin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Karşılaşmanın 90'ıncı dakikasında penaltı kazanan ve penaltı sonucu skorda üstünlüğü ele geçirip 3 puanı alan Fenerbahçe'nin penaltısı çokça tartışıldı, VAR hakemi hedef tahtasına kondu.

Karşılaşmada tartışmalar sürerken, 4 gün sonra TFF'nin VAR'dan sorumlu MHK Başkan Vekili Tolga Özkalfa istifa etti.

Futbolun duayen yorumcusu Şansal Büyüka, Özkalfa'nın istifa nedenini açıkladı.

Maçın hakemi hakkında TFF yönetiminden bir kişinin disiplin soruşturması talep etmesi, bir kişinin de bu nasıl penaltı diye Riva'yı ayağa kaldırmasından ötürü yaşanan tartışmalara tepki gösteren Özkalfa'nın, bu sebeple istifa ettiğini vurgulayan Büyüka, "Gitmese de işler düzgün gitmiyordu, şimdi de işler düzgün gitmiyor" dedi.

343 Digital'de konuşan Büyüka şunları aktardı:

"Ben bunu merak ettim biraz araştırdım. Ve gazetelerin, televizyonların ve internet sitelerinin bu işin üstüne gitmeyişlerine biraz şaşırdım. Çünkü gündemimizde bu kadar VAR konuşulurken, bu kadar gündemi meşgul ederken, manşetlerden hiç inmezken, 2 dönemdir VAR’dan sorumlu bir MHK üyesinin istifa etmesi önemli olmalı.

'12 TANE VAR HAKEMİNDEN 6’SI BİR KULÜP TARAFINDAN AMBARGOLU'

Duyduklarım şu, 12 tane VAR hakeminden 6’sı bir kulüp tarafından ambargolu. Duyduklarımın yanlış olma şansı yok. İkincisi, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında bir son dakika penaltısı oldu VAR’da. Çok da tartışıldı, federasyonu yönetenlerden biri, en tepelerden, hakem için disiplin soruşturması açalım demiş. VAR hakemi mi orta hakem mi bilemiyorum. Tolga Özkalfa da buna karşı çıkmış, “Eğer penaltıyı doğru verdiyse sorun yok, eğer yanlış verdiyse hakem hatasına gider. Nereden çıktı disiplin soruşturması? Hakem utanç verici bir şey mi yaptı? Yüz kızartıcı bir suç mu işledi? Niye disiplin cezası veriyoruz? Olsa olsa hakem hatasından ceza alır” diyor. Bundan gerginlik yaşanıyor. Çeşitli kulüplerden baskı var, onu ver bunu verme diye. Bölgesel bir baskı da var.

'NEREDEN TUTSAN OLAY ELİNDE KALIYOR'

Üçüncüsü bu Kasımpaşa maçında verilen penaltı yüzünden TFF yönetimin en üst isimlerinden biri, bu penaltı nasıl verilir diye Riva’da terör estiriyor. Bütün bunlardan şunu anlıyoruz, kulüpçülük, kulüp tutma, kulüp kayırma, bir kulübe karşı olma TFF’nin iliğine kemiğine işlemiş durumda. Adama da illallah demiş basmış istifayı gitmiş. Gitmese de işler düzgün gitmiyordu, şimdi de işler düzgün gitmiyor. Şimdi şöyle bir şey de var. VAR kayıtları büyük bir şeyi ortaya çıkardı. Kendi kendini ifşa etti, ihbar etti. VAR uyarıyor, çağırıyor konuşmuyor sanıyoruz. VAR konuşmalarından gördük ki VAR hakemi doğrudan etkiliyor. Sanki sahadaki hakemler kukla, maçı VAR’dakiler yönetiyor. Hakemi çağrıyor, bak bu kola vuruyor, bak şöyle bir şey yapıyor diyor. Hakemler de ona uyuyorlar. Hakemler misafir sanatçı gibi sahada. VAR hakemleri yönetiyor maçı. Baktığında VAR hakemi sahada başarılı olamadığı için VAR’a verilmiş. 3. sınıf hakem, sahadakileri 1. sınıf hakem kabul ediyoruz. Nereden tutsan olay elinde kalıyor."

AHMET ERCANLAR: MEHMET BÜYÜKEKŞİ VE YUSUF GÜNAY!

Gazeteci Ahmet Ercanlar, Büyüka'nın kulis bilgisini X hesabından paylaşarak, hakemin disiplin soruşturması almasını isteyen TFF yöneticisinin ve Riva'yı ayağa kaldıran yöneticinin ismini açıkladı.

Ercanlar şunu söyledi:

"Şansal Büyüka çok önemli iddialarda bulunmuş. Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının VAR hakemi için disiplin soruşturması açılması istenmiş. Yetmemiş bir yönetici iki gün terör estirmiş. Ama isim vermemiş. Disiplin soruşturması açılmasını isteyen Mehmet Büyükekşi 2 gün ortalığı yıkan Yusuf Günay"

Büyükekşi TFF Başkanı olarak görev yapıyor, eski Galatasaray Başkan Yardımcısı olan Yusuf Günay ise TFF Başkanvekili görevini yürütüyor.

Not: Bu haber Gerçek Gündem Spor Servisi tarafından derlenmiştir. Kaynak belirtildiği sürece kullanıma açıktır.

Kaynak: Gerçek Gündem