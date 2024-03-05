Türk takımlarına iyi geliyor: Union SG - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 turu ilk maçında Union Saint-Gilloise ile oynayacağı maçı Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek.
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde Son 16 turunda ilk maçına çıkıyor.
Fenerbahçe, 7 Mart Perşembe günü TSİ ile 23:00'da Stade Joseph Marien Stadyumu'nda, Union Saint Gilloise ile karşılaşacak.
Maçı Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek.
Yardımcılıklarını Bruno Jesus ve Luciano Maia yapacak VAR görevinde Tiago Martins, AVAR görevinde Hugo Miguel olacak.
PORTEKİZLİ HAKEMİN YÖNETİĞİ 3 MAÇTA 2 GALİBİYET
Joao Pinheiro, daha önce 3 kere Türk takımlarının maçını yönetti.
Türk takımları bu karşılaşmadan 2 galibiyet, 1 beraberlikle ayrıldı.
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Kaynak: Gerçek Gündem
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