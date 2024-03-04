Tepkiler sonrası Arda Güler'den ilk açıklama: Fenerbahçe taraftarını asla incitmek istemem

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, dev derbi sonrası Galatasaraylı futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ın paylaşımlarını beğendi.

Güler'in beğenileri Fenerbahçe taraftarlarının tepkisini çekmişti. Arda Güler gelen tepkiler sonrası paylaşımlardaki beğenilerini geri almıştı. Genç oyuncu, taraftarların tepkilerinin devam etmesinin ardından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'na konuşan 19 yaşındaki on numara paylaşımların altındaki açıklamaları okumadığını vurguladı ve şu sözleri dile getirdi: "Milli Takım’dan abilerim olduğu için fotoğrafı beğendim ancak alttaki açıklamayı görünce anında beğeniyi geri çektim. Fenerbahçe taraftarını asla incitmek istemem. Onların yeri bende çok ayrı. O yüzden hemen kaldırdım."