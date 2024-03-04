Galatasaray puan kaybetti, Fenerbahçe yenildi: Liderlik sabit kaldı!

Galatasaray'ın puan kaybettiği hafta Fenerbahçe yenilerek liderliği elinin tersiyle itti. Böylece Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 22. haftasında liderlik Galatasaray'da kaldı.

Galatasaray puan kaybetti, Fenerbahçe yenildi: Liderlik sabit kaldı!

Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 22. hafta maçında dün Trabzonspor'u konuk etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan mücadelede Galatasaray ile Trabzonspor 0-0 berabere kalarak 1'er puana razı oldu.

GALATASARAY LİDERLİĞİ KORUDU

Böylece sahadan beraberlikle ayrılan Galatasaray, puanını 53'e yükselterek liderliğini korudu.

Galatasaray puan kaybetti, Fenerbahçe yenildi: Liderlik sabit kaldı! - Resim : 1

FENERBAHÇE YENİLDİ

Öte yandan dün Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Wulfz Fatih Karagümrük ile Vefa Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşmanın 7. dakikasında Fenerbahçe penaltı kazanırken, Zenatha Coleman kazanılan penaltı vuruşundan yararlanamadı. Karşılaşmanın sonunda Fatih Karagümrük, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

GALATASARAY PUAN KAYBETTİ, FENERBAHÇE LİDERLİĞİ KAÇIRDI

Böylece Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 22. haftasına lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinde giren Fenerbahçe, sarı kırmızıların puan kaybettiği haftada sahadan mağlup ayrılarak, ikinci sıradaki yerini korurken, 51 puanda kaldı. Böylece Fenerbahçe'nin lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 2'ye çıktı.

Galatasaray puan kaybetti, Fenerbahçe yenildi: Liderlik sabit kaldı! - Resim : 2

FENERBAHÇE VE GALATASARAY'IN 23. HAFTA RAKİPLERİ

Fenerbahçe Petrol Ofisi, ligin 23. haftasında 9 Mart Cumartesi günü saat 14.00’da Fatih Vatan Spor’u konuk edecek.

Galatasaray Petrol Ofisi, ligin 23. haftasında Mart 2024 Cumartesi günü saat 12.00'de Ataşehir Belediye Spor ile karşılaşacak.

Öte yandan Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 22. hafta sonunda puan durumu şöyle:

Galatasaray puan kaybetti, Fenerbahçe yenildi: Liderlik sabit kaldı! - Resim : 3

Kaynak: Gerçek Gündem

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