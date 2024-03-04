Fenerbahçe ve Galatasaray'ın karşı karşıya getirecek Süper Kupa'nın saati değişti
TFF, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda 7 Nisan 2024 Pazar günü oynanacak olan Süper Kupa maçının saatinin değiştiğini duyurdu.
Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak olan Süper Kupa Finali’nin saatinin değiştiği duyuruldu.
Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda 7 Nisan 2024 Pazar günü saat 21.00'da oynanması planlanan 2023 Turkcell Süper Kupa maçının başlama saatinin 21.30 olarak güncellendiğini açıkladı.
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