Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'nde şampiyonluk oranı güncellendi!

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe’nin şampiyonluk oranı güncellendi. Yeni açıklanan oranlara göre, Fenerbahçe, turnuvanın en büyük 4. favorisi oldu.

Şampiyonluk oranlarında liderliği Premier Lig ekibi Aston Villa aldı.

Turnuvanın 10 favorisi ve verilen bahis oranları ise şöyle:

1- Aston Villa: 3.1

2- Fiorentina: 4.8

3- Lille: 6.2

4- Fenerbahçe: 8.8

5- Club Brugge: 11

6- Ajax: 13

7- Union Saint-Gilloise: 16

8- PAOK: 17

9- Viktoria Plzen: 17

10- Olympiakos: 21

Fenerbahçe, son 16 tur ilk maçında 7 Mart Perşmbe TSİ 23.00'te deplasmanda Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile karşılaşacak.