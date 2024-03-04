Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'nde şampiyonluk oranı güncellendi!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyonluk oranı güncellendi. Yeni oranlara göre Fenerbahçe turnuvanın 4. favorisi oldu.

Son Güncelleme:
Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'nde şampiyonluk oranı güncellendi!

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe’nin şampiyonluk oranı güncellendi. Yeni açıklanan oranlara göre, Fenerbahçe, turnuvanın en büyük 4. favorisi oldu.

Şampiyonluk oranlarında liderliği Premier Lig ekibi Aston Villa aldı.

Turnuvanın 10 favorisi ve verilen bahis oranları ise şöyle:

1- Aston Villa: 3.1
2- Fiorentina: 4.8
3- Lille: 6.2
4- Fenerbahçe: 8.8
5- Club Brugge: 11
6- Ajax: 13
7- Union Saint-Gilloise: 16
8- PAOK: 17
9- Viktoria Plzen: 17
10- Olympiakos: 21

Fenerbahçe, son 16 tur ilk maçında 7 Mart Perşmbe TSİ 23.00'te deplasmanda Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile karşılaşacak.

Etiketler
Fenerbahçe UEFA UEFA Avrupa Konferans Ligi
Son Güncelleme:
Yeni başlayan Bahar dizisi için flaş karar... Show TV'de yayımlanıyordu Yeni başlayan Bahar dizisi için flaş karar... Show TV'de yayımlanıyordu
Avrupa'nın hem en genciyiz hem de en obezi! Avrupa'nın hem en genciyiz hem de en obezi!
Almanya'da fırtına gibi esen Can Uzun milli takım tercihini açıkladı Almanya'da fırtına gibi esen Can Uzun milli takım tercihini açıkladı
Emeklilik için Dünya genelindeki en iyi şehirler belli oldu! Türkiye'den de 1 şehir var Emeklilik için Dünya genelindeki en iyi şehirler belli oldu! Türkiye'den de 1 şehir var
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul, Ankara ve Bursa da var: AKP'deki anketlerin detayları ortaya çıktı, 'CHP önde' AKP'deki anketlerin detayları ortaya çıktı, 'CHP önde'
Parayı mıknatıs gibi çekecekler: 2024 bitmeden zengin olacak 5 burç açıklandı 2024 bitmeden zengin olacak 5 burç açıklandı
Beşiktaş’ın penaltısı güme mi gitti? Eski hakemler ve spor insanları, Cenk Tosun-Köhn pozisyonunu yorumladı Eski hakemler ve spor insanları, Cenk Tosun-Köhn pozisyonunu yorumladı
Memur, memur emeklileri, SSK ve Bağ-kur emekli maaşı zam oranı belli oldu Emekli maaşı zam oranı belli oldu
Emekli maaşına ek zam beklentisi sonrası uzmanı açıkladı: Hakkınızı arayın! Emekli maaşına ek zam beklentisi sonrası uzmanı açıkladı: Hakkınızı arayın!