Almanya'da fırtına gibi esen Can Uzun milli takım tercihini açıkladı

Almanya'nın Nürnberg ekibinin formasını terleten Can Uzun, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandığını duyurdu.

Son Güncelleme:
Almanya'da fırtına gibi esen Can Uzun milli takım tercihini açıkladı

Almanya'nın Nürnberg takımında forma giyen ve bu sezon fırtına gibi esen 2005 doğumlu futbolcu Can Uzun, milli takım tercihini açıkladı.

Milli takım tercihini Türkiye’den yana kullandığını sosyal medyadan duyuran Can Uzun, "Kalbimin sesini dinledim" ifadelerini kullandı

Uzun, bu yıl Bundesliga 2'de Nürnberg formasıyla çıktığı 23 maçta 15 gol, 2 asistle harika bir performans gösterdi.

Etiketler
Almanya Futbol Türkiye
Son Güncelleme:
Fernando Santos isyan etti: 3. kez Beşiktaş'ın penaltısı verilmiyor Fernando Santos isyan etti: 3. kez Beşiktaş'ın penaltısı verilmiyor
Murat Kurum'u destekliyor mu? Dursun Özbek "İstanbul için bir şans" sözlerine ve samimi pozlarına açıklık getirdi Dursun Özbek 'İstanbul için bir şans' sözlerine ve samimi pozlara açıklık getirdi
Aklımızın ucundan bile geçmedi... Suyunu hep çöpe döküyorduk. İşte 5 kullanım alanı Aklımızın ucundan bile geçmedi... Suyunu hep çöpe döküyorduk. İşte 5 kullanım alanı
Canan Karatay uyardı. Alkolden farkı yokmuş. Birçok kişi her gün içiyor Canan Karatay uyardı. Alkolden farkı yokmuş. Birçok kişi her gün içiyor
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul, Ankara ve Bursa da var: AKP'deki anketlerin detayları ortaya çıktı, 'CHP önde' AKP'deki anketlerin detayları ortaya çıktı, 'CHP önde'
Parayı mıknatıs gibi çekecekler: 2024 bitmeden zengin olacak 5 burç açıklandı 2024 bitmeden zengin olacak 5 burç açıklandı
Beşiktaş’ın penaltısı güme mi gitti? Eski hakemler ve spor insanları, Cenk Tosun-Köhn pozisyonunu yorumladı Eski hakemler ve spor insanları, Cenk Tosun-Köhn pozisyonunu yorumladı
Memur, memur emeklileri, SSK ve Bağ-kur emekli maaşı zam oranı belli oldu Emekli maaşı zam oranı belli oldu
Emekli maaşına ek zam beklentisi sonrası uzmanı açıkladı: Hakkınızı arayın! Emekli maaşına ek zam beklentisi sonrası uzmanı açıkladı: Hakkınızı arayın!