Almanya'da fırtına gibi esen Can Uzun milli takım tercihini açıkladı

Almanya'nın Nürnberg takımında forma giyen ve bu sezon fırtına gibi esen 2005 doğumlu futbolcu Can Uzun, milli takım tercihini açıkladı.

Milli takım tercihini Türkiye’den yana kullandığını sosyal medyadan duyuran Can Uzun, "Kalbimin sesini dinledim" ifadelerini kullandı

Uzun, bu yıl Bundesliga 2'de Nürnberg formasıyla çıktığı 23 maçta 15 gol, 2 asistle harika bir performans gösterdi.