Murat Kurum'u destekliyor mu? Dursun Özbek "İstanbul için bir şans" sözlerine ve samimi pozlarına açıklık getirdi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galatasaray Spor Kulübü’nü ziyaret etti.

İmamoğlu ve Dursun Özbek, görüşmelerinin ardından sırayla basına açıklamalarda bulundu.

Açıklamalarının ardından Özbek, İmamoğlu’na özel tasarımlı 34 numara “Ekrem İmamoğlu” formasını hediye etti.

Ardından bir gazeteci Özbek’e, “Şimdi bu ziyaret vesilesiyle bir kez daha gündeme gelecektir. Rakip aday Murat Kurum ziyaret ettiğinde efendim sizin bir cümleniz olmuş ‘İstanbul için bir şans’ demiştiniz. Ardından da geçtiğimiz günlerde bir fotoğraf karesi çokça eleştirilmeye başlandı. Evet siyasi renginizi belli ediyor musunuz? Bir de diğer İstanbul için adaylara da randevu vermediğiniz iddia ediliyor” sorusunu yöneltti.

Özbek’in bu soruya yanıtı şöyle oldu:

“Maksadı ve içeriğiyle ilgili başka bir şey söylemek lazım. Şimdi burada sayın başkanın ziyaretiyle ilgili biz kendisini konuşmamda da ifade ettiğim gibi, benim başkan olduğum dönemde yaklaşık bir buçuk seneyi aşkın süredir son derece güzel ilişkiler içinde Galatasaray’ın projeleriyle ilgili verdiği destekten dolayısıyla kendisine de teşekkür ettim. Şimdi. Galatasaray’ın görüşleri bu yöndedir. Dolayısıyla fotoğrafla ilgili sayın başkanın davetine de gittim. Yani oradayım. Gayri ihtiyari bir hareket yani şimdi dolayısıyla benim ona söyleyecek ifade için herhangi bir şeyim yok.”

İmamoğlu'nun bu soru sorulduğunda ve Özbek'in soruya verdiği cevaptaki yüz ifadesi ise dikkatlerden kaçmadı.

NE OLMUŞTU?

Dursun Özbek, AKP'nin İBB Adayı Murat Kurum'un Mandarin Orientel Otel’de düzenlediği “Üreten İstanbul Büyüyen Türkiye Programı'na katılmış, Kurum'a yanaklarını okşatmıştı.

Özbek, geçmişte Kurum hakkında ayrıca şu ifadeleri kullanmıştı:

“Sayın bakanımın ben İstanbul’a bakış açısını ben çok iyi biliyorum. Gerek Emlak Konut’taki gerekse bakan olduktan sonraki görev çerçevesinde bunları konuşmak tartışmak fırsatımız oldu. Şahsi kanaatim, sayın bakanın İstanbul için bir şans olduğu… Faaliyetlerini özellikle İstanbul’un ihtiyaçları çerçevesinde sürdüreceğinden son derece eminim.”

Kaynak: Gerçek Gündem