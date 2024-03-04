Murat Kurum'u destekliyor mu? Dursun Özbek "İstanbul için bir şans" sözlerine ve samimi pozlarına açıklık getirdi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Murat Kurum hakkında söylediği "İstanbul için bir şans" sözlerin ve samimi fotoğraf karesine açıklık getirdi.

Son Güncelleme:

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galatasaray Spor Kulübü’nü ziyaret etti.

İmamoğlu ve Dursun Özbek, görüşmelerinin ardından sırayla basına açıklamalarda bulundu.

Açıklamalarının ardından Özbek, İmamoğlu’na özel tasarımlı 34 numara “Ekrem İmamoğlu” formasını hediye etti.

Ardından bir gazeteci Özbek’e, “Şimdi bu ziyaret vesilesiyle bir kez daha gündeme gelecektir. Rakip aday Murat Kurum ziyaret ettiğinde efendim sizin bir cümleniz olmuş ‘İstanbul için bir şans’ demiştiniz. Ardından da geçtiğimiz günlerde bir fotoğraf karesi çokça eleştirilmeye başlandı. Evet siyasi renginizi belli ediyor musunuz? Bir de diğer İstanbul için adaylara da randevu vermediğiniz iddia ediliyor” sorusunu yöneltti.

Özbek’in bu soruya yanıtı şöyle oldu:

“Maksadı ve içeriğiyle ilgili başka bir şey söylemek lazım. Şimdi burada sayın başkanın ziyaretiyle ilgili biz kendisini konuşmamda da ifade ettiğim gibi, benim başkan olduğum dönemde yaklaşık bir buçuk seneyi aşkın süredir son derece güzel ilişkiler içinde Galatasaray’ın projeleriyle ilgili verdiği destekten dolayısıyla kendisine de teşekkür ettim. Şimdi. Galatasaray’ın görüşleri bu yöndedir. Dolayısıyla fotoğrafla ilgili sayın başkanın davetine de gittim. Yani oradayım. Gayri ihtiyari bir hareket yani şimdi dolayısıyla benim ona söyleyecek ifade için herhangi bir şeyim yok.”

İmamoğlu'nun bu soru sorulduğunda ve Özbek'in soruya verdiği cevaptaki yüz ifadesi ise dikkatlerden kaçmadı.

NE OLMUŞTU?

Dursun Özbek, AKP'nin İBB Adayı Murat Kurum'un Mandarin Orientel Otel’de düzenlediği “Üreten İstanbul Büyüyen Türkiye Programı'na katılmış, Kurum'a yanaklarını okşatmıştı.

Özbek, geçmişte Kurum hakkında ayrıca şu ifadeleri kullanmıştı:

“Sayın bakanımın ben İstanbul’a bakış açısını ben çok iyi biliyorum. Gerek Emlak Konut’taki gerekse bakan olduktan sonraki görev çerçevesinde bunları konuşmak tartışmak fırsatımız oldu. Şahsi kanaatim, sayın bakanın İstanbul için bir şans olduğu… Faaliyetlerini özellikle İstanbul’un ihtiyaçları çerçevesinde sürdüreceğinden son derece eminim.”

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Murat Kurum Galatasaray Dursun Özbek Ekrem İmamoğlu
Son Güncelleme:
Dev derbi öncesi Dolmabahçe karıştı: Beşiktaş ve Galatasaray taraftarlarına polis müdahalesi Beşiktaş ve Galatasaray taraftarlarına polis müdahalesi
Tribünden "Seçil Erzan" sloganları atıldı; Arda Turan, taraftara küfür etti, üzerine yürüdü Arda Turan, taraftara küfür etti, üzerine yürüdü
Fernando Santos isyan etti: 3. kez Beşiktaş'ın penaltısı verilmiyor Fernando Santos isyan etti: 3. kez Beşiktaş'ın penaltısı verilmiyor
Aklımızın ucundan bile geçmedi... Suyunu hep çöpe döküyorduk. İşte 5 kullanım alanı Aklımızın ucundan bile geçmedi... Suyunu hep çöpe döküyorduk. İşte 5 kullanım alanı
Emeklilik için Dünya genelindeki en iyi şehirler belli oldu! Türkiye'den de 1 şehir var Emeklilik için Dünya genelindeki en iyi şehirler belli oldu! Türkiye'den de 1 şehir var
Özbek-Kurum samimiyetinin akıllara getirdiği satış: Galatasaray, Emlak Konut'a ait araziyi satın almıştı Özbek-Kurum samimiyetinin akıllara getirdiği satış: Galatasaray, Emlak Konut'a ait araziyi almıştı
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul, Ankara ve Bursa da var: AKP'deki anketlerin detayları ortaya çıktı, 'CHP önde' AKP'deki anketlerin detayları ortaya çıktı, 'CHP önde'
Parayı mıknatıs gibi çekecekler: 2024 bitmeden zengin olacak 5 burç açıklandı 2024 bitmeden zengin olacak 5 burç açıklandı
Beşiktaş’ın penaltısı güme mi gitti? Eski hakemler ve spor insanları, Cenk Tosun-Köhn pozisyonunu yorumladı Eski hakemler ve spor insanları, Cenk Tosun-Köhn pozisyonunu yorumladı
Memur, memur emeklileri, SSK ve Bağ-kur emekli maaşı zam oranı belli oldu Emekli maaşı zam oranı belli oldu
Emekli maaşına ek zam beklentisi sonrası uzmanı açıkladı: Hakkınızı arayın! Emekli maaşına ek zam beklentisi sonrası uzmanı açıkladı: Hakkınızı arayın!