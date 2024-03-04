Fenerbahçe, 3-1 kazandı!
Fenerbahçe, Vodafone Sultanlar Ligi 23. hafta mücadelesinde VakıfBank ile karşılaştı. KArşılaşmadan galip ayrılan Fenerbahçe, ligde üst üste 20, toplamda da 21. galibiyete imza attı.
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi 23. hafta mücadelesinde VakıfBank'ı ağırladı.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan mücadelenin kazananı 3-1 ile Fenerbahçe oldu.
FENERBAHÇE'DEN ÜST ÜSTE 21. GALİBİYET
Böylece ligde üst üste 20 toplamda ise 21. galibiyete imza atan Fenerbahçe, zirvedeki yerini korudu.
FENERBAHÇE-VAKIFBANK KARŞILAŞMASINDAN NOTLAR
Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Tuncay Sevim, Aylin Turnaoğlu
Fenerbahçe: Gizem Örge (L), Aslı Kalaç, Meliha Diken, Arina Fedorovtseva, Ana Cristina, Eda Erdem, Bojana Drca, Melissa Vargas
VakıfBank: Alexandra Frantti, Cansu Özbay, Ayça Aytaç (L), Chiaka Ogbogu, Gabriela Guimaraes, Zeynep Sude Demirel, Alexia Carutasu, Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş, Bahar Akbay, Jordan Thompson
Setler: 25-13, 22-25, 25-18, 25-21
Maç sonucu: 3-1 (Fenerbahçe lehine)
Süre: 1 saat 35 dakika (20, 26, 22, 27)
Kaynak: Gerçek Gündem