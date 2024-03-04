Fenerbahçe, 3-1 kazandı!

Fenerbahçe, Vodafone Sultanlar Ligi 23. hafta mücadelesinde VakıfBank ile karşılaştı. KArşılaşmadan galip ayrılan Fenerbahçe, ligde üst üste 20, toplamda da 21. galibiyete imza attı.

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Fenerbahçe, 3-1 kazandı!

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi 23. hafta mücadelesinde VakıfBank'ı ağırladı.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan mücadelenin kazananı 3-1 ile Fenerbahçe oldu.

FENERBAHÇE'DEN ÜST ÜSTE 21. GALİBİYET

Böylece ligde üst üste 20 toplamda ise 21. galibiyete imza atan Fenerbahçe, zirvedeki yerini korudu.

Fenerbahçe, 3-1 kazandı! - Resim : 1

FENERBAHÇE-VAKIFBANK KARŞILAŞMASINDAN NOTLAR

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Tuncay Sevim, Aylin Turnaoğlu

Fenerbahçe: Gizem Örge (L), Aslı Kalaç, Meliha Diken, Arina Fedorovtseva, Ana Cristina, Eda Erdem, Bojana Drca, Melissa Vargas

VakıfBank: Alexandra Frantti, Cansu Özbay, Ayça Aytaç (L), Chiaka Ogbogu, Gabriela Guimaraes, Zeynep Sude Demirel, Alexia Carutasu, Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş, Bahar Akbay, Jordan Thompson

Setler: 25-13, 22-25, 25-18, 25-21
Maç sonucu: 3-1 (Fenerbahçe lehine)
Süre: 1 saat 35 dakika (20, 26, 22, 27)

Kaynak: Gerçek Gündem

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