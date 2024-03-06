Fenerbahçe, Real Madrid karşısında

THY Euroleague’in 28. haftasında Fenerbahçe, yarın İspanyol ekibi Real Madrid’e konuk olacak.

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Fenerbahçe, Real Madrid karşısında

THY Euroleague’in 28. haftasında Fenerbahçe, yarın TSİ 22.45’te deplasmanda İspanyol temsilcisi Real Madrid ile karşılaşacak. Ligde Madrid oynadığı 27 maçta 22 galibiyet, 5 mağlubiyetle lider durumda bulunuyor. Sarı-lacivertliler ise 16 galibiyet, 11 beraberlikle 7. sırada yer alıyor.

Real Madrid ile Fenerbahçe, yarın oynayacakları maçla birlikte 35. kez rakip olacak. Geride kalan maçlarda Madrid 23 kez kazanırken, sarı-lacivertliler de 11 kez parkeden galip ayrıldı. İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul’da oynanan mücadeleden Fenerbahçe 100-99’luk skorla galip ayrıldı.

İSTATİSTİKLERLE İKİ TAKIM

Eurolaegue’de bu sezon Real Madrid 88.9 sayı, 36.4 ribaund ve 21.0 asist ortalaması yakaladı. Fenerbahçe ise 83.7 sayı, 33.0 ribaund ve 18.3 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor. Madrid’de Dzanan Musa 13.7 sayı ortalamalarıyla mücadele ederken, Fenerbahçe’de de Scottie Wilbekin 13.1 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlıyor.

Kaynak: İHA

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