NBA'de Final Serisinde İlk Maç Pacers'ım
NBA'da Indiana Pacers Oklahoma Thunder'ı serinin ilk maçında mağlup ederek, durumu 1-0'a getirdi.
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NBA’de final serisinde Oklahoma City Thunder’ı 111-110 mağlup eden Indiana Pacers, bir adım öne geçti.
Pacers'ta Pascal Siakam 19 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaparken, Obi Toppin 17 ve Myles Turner 15 sayılık katkı verdi.
Thunder'da ise Shai Gilgeous-Alexander'ın 38 sayı, 5 ribaunt, 3 asistlik performansı galibiyete yetmedi.
Serinin ikinci maçı, 9 Haziran Pazartesi günü TSİ 03.00'te Thunder'ın ev sahipliğinde oynanacak.
Kaynak: AA