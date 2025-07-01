Nazillispor’da Sportif Direktörlük Görevine Levent Yılmaz Getirildi

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3. Lig ekiplerinden Nazillispor’da başkan Ümit Ambar’ın yönetiminde yeni bir yapılanma süreci başladı. Kulübün önceki başkanı Şahin Kaya’dan devralınan takımda, sportif direktörlük koltuğuna UEFA A lisansına sahip teknik adam Levent Yılmaz getirildi. İstanbul’da gerçekleşen görüşmelerin ardından Yılmaz ile her konuda anlaşma sağlanarak resmen göreve başladı.

Futbol kariyerinde Uşakspor’da teknik direktörlük yapan Levent Yılmaz, ayrıca Bursaspor’da Murat Sözkesen’in yardımcısı olarak görev aldı. Çekmeköy Kadın Futbol Takımı’nın teknik sorumluluğunu da üstlenen Yılmaz’ın akademik çalışmalarını sürdürdüğü de biliniyor. Yeni görevinde takımın kadro planlaması için yoğun bir çalışma yürütecek olan Yılmaz’ın, yarın Nazilli’ye gelerek saha çalışmalarına başlayacağı belirtildi.

Kaynak: DHA