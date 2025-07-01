Beşiktaş Tammy Abraham'ı KAP'a Bildirdi

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Süper Lig ekibi Roma’dan kadrosuna kattığı Tammy Abraham’ı resmen Kamuoyunu Aydınlatma Platformu’na bildirdi.

Tammy Abraham, İstanbul’a doğru yola çıkarken, "Merhaba kara kartallar, sizin için geliyorum. Havalimanında görüşmek üzere “ifadelerini kullanmıştı.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:



“Profesyonel Futbolcu Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham'ın transferi konusunda oyuncu ve kulübü A.S. Roma S.P.A. ile görüşmelere başlanmıştır.”

Kaynak: Haber Merkezi