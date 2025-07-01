Galatasaray'dan Gece Yarısı Bomba KAP Bildirimi

Galatasaray gece yarısı KAP'a yaptığı bildirimde 8,1 milyar liralık bir sermaye artırımına gidildiğini açıkladı. Söz konusu fondan elde edilecek gelirin yüzde 80'inin Türkiye Bankalar Birliği'ne yüzde 15’i futbolcu, teknik ekip ve bonservis bedellerine gideceği öğrenildi.

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Galatasaray'dan Gece Yarısı Bomba KAP Bildirimi
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Galatasaray, gece yarısında yaptığı KAP bildirimiyle heyecan yarattı.

Galatasaray Sportif Sinai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, 8,1 milyar liralık bir sermaye artırımına gidildiği belirtildi. Söz konusu bildirimde, kararın yönetim kurulu kararıyla alındığı belirtildi.

KAP’a yapılan bildirime göre, 27 milyar liralık kayıtlı sermaye tavanı içerisindeki 5,4 milyar lira olan mevcut sermayenin 8,1 milyar lira (172 milyon 368 bin euro) yüzde 150 oranında artırılarak 13,5 milyar liraya çıkarılmasına karar verildi.

Sermaye artırımı neticesinde elde edilen fonun yüzde 80’inin Türkiye bankalar Birliği’ne, yüzde 15’i futbolcu, teknik ekip ve bonservis bedellerine ve yüzde 5’inin ise vergi ödemeleri için kullanılacağı öğrenildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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Galatasaray Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP)
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