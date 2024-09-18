Mourinho'dan Oyuncularına Derbi Öncesi Uyarı

Süper Lig'in 6. haftasında 21 Eylül cumartesi günü Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'de, teknik direktör Jose Mourinho, oyuncularına önemli uyarılarda bulundu.

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Mourinho'dan Oyuncularına Derbi Öncesi Uyarı

Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından Fenerbahçe ve Galatasaray ligin 6. haftasında 21 Eylül Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.

Kadıköy'de ezeli rakibini ağırlayacak olan Fenerbahçe'de teknik direktörü Jose Mourinho, derbi maç için analizlerini yaptı.

Sabah'ın haberine göre; neredeyse Samandıra'da sabahlayan Portekizli hocanın, yaptığı değerlendirmeler doğrultusunda oyuncularına ilk uyarısı orta sahanın merkezi oldu.

Rakibin Abdülkerim ile başlayan ataklarının Torreira, Sara, Mertens şeklinde ilerleyerek merkezden tehlike oluşturduğunun notunu alan Mourinho'nun, bu bölge için özel önlemler alacağı kaydedildi.

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