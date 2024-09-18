Cristiano Ronaldo'nun Yeni Hocası Belli Oldu

Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan liginde forma giydiği Al Nassr takımında teknik direktör Stefano Pioli oldu.

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Cristiano Ronaldo'nun Yeni Hocası Belli Oldu

Cristiano Ronaldo'nun forma giydiği Al Nassr'da, teknik direktör değişikliği gerçekleşti.

Al Nassr takımında, teknik direktör Luis Castro ile yollar ayrıldıktan sonra yeni hoca belli oldu.

Stefano Pioli, Suudi Arabistan ekibinin başına getirildi.

Geçtiğimiz mayıs ayında Milan ile yollarını ayırdığından bu yana boşta olan İtalyan teknik adama, sezon başına 6-7 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme teklif edildiği ifade ediliyordu.

Cristiano Ronaldo'nun Yeni Hocası Belli Oldu - Resim : 1

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