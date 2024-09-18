Dursun Özbek'ten Çok Sert Derbi Hakemi Tepkisi: İnadına mı Atadınız?

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün Divan Kurulu'nda konuştu.

'SAYIN MHK...'

Dursun Özbek derbi maça atanan hakem Atilla Karaoğlan için MHK'ya eleştirilerde bulundu.

Galatasaray Başkanı açıklamasında; "Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynayacağız. Geçen sene Atilla Karaoğlan hakkında ciddi ifadeler kullanmıştım. Trabzonspor maçından sonra nasıl Galatasaray'ı katlettiğini anlatmıştım. Sayın MHK... Atilla Karaoğlan'dan başka hakem bulamadınız mı? İnadına o hakemi atadınız." dedi.

YASA DIŞI BAHİS REKLAMIYLA İLGİLİ KONUŞTU

40'tan fazla sponsorluk anlaşması olduğunu söyleyen Başkan Özbek, "Bu sözleşmelerin hepsi kulübümüzün çıkarlarını korumak üzere hazırlanmış özel sözleşmelerdir. Sponsorluk sözleşmesine aykırı tanıtım yada davranış sözleşmenin tek taraflı fesih edilmesi anlamına gelir. Dün akşam itibarıyla yeni sponsorluk anlaşmasını askıya aldık. Elimize netleşen bilgi ve belge olmamasına rağmen bu kararı aldık. Süreci takip ediyoruz. Bu konuda son kararımızı vereceğiz" ifadelerini kullandı.

'ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE İHALEYE ÇIKACAĞIZ'

Mecidiyeköy'deki binayı konut projesine dönüştürerek, 1.3 milyar TL gelir elde ettiklerini belirten Dursun Özbek, "126 bağımsız bölüm satıldı. Elimizde 61 tane bağımsız bölüm var. Buradan elde ettiğimiz fonla Florya'daki 45 dönümlük araziyi satın aldık. 1.1 milyar TL'lik ek hasılat daha bekliyoruz. Bugüne kadar inşaatın uzamasının sebebi çalıştığımız şirketin, yaptığımız anlaşmasının koşullarına uymaması ve bu konuda bize zorluk çıkarmasından dolayı kaynaklanıyor. Hatta geçenlerde silah çekilmesine giden tatsız bir olay yaşadık. Bu yaşanan olayın ne kadar yorucu ve hassas idare edilmesi gerektiğini hatırlattı. Florya'da kulübümüzün kendi imkanlarıyla aldığı arazinin konsolide bütçemize değerleme olarak büyük katkı yaptığı görüyorsunuz. Satın alma kararının ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. İhale bağımsız komisyon tarafından sürdürülüyor. Önümüzdeki günlerde ihaleye çıkacağız" dedi.

'BU DURUMDAN DOLAYI ÜZGÜNÜM'

Kemerburgaz Tesisleri'nden de bahseden Başkan Dursun Özbek, "Kemerburgaz'da bir gecikme yaşadık. Bu durumdan dolayı üzgünüm. Planımız sezon başı orada başlamadık. İlk antrenmanımızı da orada yaptık. Bu durumun sebebi formanın konkordato ilan etmiş olması, bundan dolayı işlerin durma noktasına gelmiş olmasıdır. Bu sorunu çözmek amacıyla hızlı bir şekilde çalışmaları kulüp olarak devam ettiriyoruz, bu çalışmalar bitmek üzere. Kemerburgaz hazır demeyi en çok ben istiyorum. İnşallah ekim ayı içinde Kemerburgaz'a geçeceğiz" ifadelerini kullandı.

'GÜNLÜK ORTALAMA 2 BİN FORMA SATIYORUZ'

Mağazacılıkta rekor ciroya ulaştıklarını aktaran Dursun Özbek, "Son iki senenin şampiyonu, bu senenin lideri bir Futbol takımımız var. Amatör şubelerde aldığımız sayısız madalya ve kupa var. Mağazacılıkta rekor cirolara ulaştık. Bu sezon için 1 milyon forma hedefimiz var. Sezon başından beri 300 bin forma sattık. Günlük ortalama 2 bin forma satıyoruz. 3 aylık ciromuz yaklaşık 800 milyon TL. Geçen seneki cironun 2 misli. Bu rakamın daha da artacağına inanıyoruz" sözlerini sarf etti.

'GALATASARAY, KAVGALARDAN ÇOK ÇEKTİ'

Dursun Özbek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu süreç yargıya intikal etmiş vaziyette. Biz konuyu takip ediyoruz. Söz veriyorum, eğer bir suçlu varsa babamın oğlu da olsa cezasız kalmayacak. Eğer bu iddialar boş çıkarsa, bu suçlamalarda bulunanların da bu camiaya hesap vermesi gerektiğine inanıyorum.

Temel amacın, bu yönetime iş yapamaz hale getirmek olduğunu düşünüyorum. Biz hiçbir çıkarımız olmadan, sadece Galatasaray sevgisiyle bu kulübe katkıda bulunmak için geldik. Yaklaşık 3 ay önce Galatasaray tarihinde rekor oyuyla bizi bu onurlu göreve layık gördünüz. Şimdi bizi yapmak istediklerimizden alıkoymaya çalışanların Galatasaray'a ne kadar zarar verdiklerini hepimizin görmesini istiyorum.

Tüm bunlara rağmen aynı hedefle çalışmaya devam edeceğiz. Şeffaf olmaya, fikirlerinizi almaya, yapıcı eleştiricilerinizi dinlemeye devam edeceğiz. Galatasaray son dönemlerde kavgalardan, çekişmelerden çok çekti. Bunların hiçbirisi camiamıza iyi gelmedi. Bunu en iyi bilenlerden birisi benim."