Osimhen, Derbi Öncesi Parladı! Bu Sözleri Duyan Icardi ve Batshuayi Çıldıracak

Galatasaray, 21 Eylül'deki Kadıköy deplasmanında oynayacağı Fenerbahçe maçına hazırlanırken dünya ise sarı-kırmızılı ekibin son transferlerinden olan yıldız oyuncu Victor Osimhen'i konuşuyor. Galatasaray formasıyla ilk maçına Çaykur Rizespor karşısında çıkan Nijeryalı yıldız, takımının ikinci golünde asist yaparken gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Fransa'nın yüksek tirajlı gazetelerinden L'Equipe, Victor Osimhen ile ilgili sürpriz bir gerçeği ortaya çıkardı. Gazetede, yer alan 'Yanlış Dokuz' başlıklı habere göre; Fransız devi PSG, tüm yaz boyunca Nijeryalı yıldızı transfer etmek istedi, ancak bunu başaramayınca Desire Doue'yi 50 milyon euro karşılığında transfer etmek zorunda kaldı.

Nijerya basını da Osimhen için şu ifadelere yer verdi:

"Icardi ve Batshuayi'ye rağmen Nijeryalı oyuncu kısa sürede Galatasaray'da taraftarların favorisi haline geldi. Osimhen, Icardi ve Batsh-uayi'yi yedek kulübesine iterek ilk forvet pozisyonunu garantiledi. Teknik Direktör Okan Buruk çoklu forvetlerin yer aldığı dizilişler deneyebilir, ancak Osimhen rekabetten endişe duymuyor. Bunu gelişim için bir fırsat olarak görüyor.

Osimhen'in 2025 Haziran'da sona erecek kiralık dönemi boyunca öncelikli hedefi, takım çalışmasını teşvik ederek ve arkadaşlarından bir şeyler öğrenmek ve takımda önemli bir etki yaratmak."