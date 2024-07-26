Mourinho Tek Kalemde Üstünü Çizdi: Yıldız Oyuncuya Kulüp Bul Çağrısı

Trendyol Süper Lig ekibi Fenerbahçe, deneyimi teknik adam Jose Mourinho önderliğinde yeni sezona hazırlanıyor. Fenerbahçe, şimdiye kadar Levent Mercan, Çağlar Söyüncü, Oğuz Aydın, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri’yi transfer etti.

Fenerbahçe’nin şimdi de orta sahayı güçlendirmek için bir hamle yapması bekleniyor. Sarı lacivertliler orta sahaya ekleme yapmayı düşünürken dikkat çeken bir iddia geldi. Mourinho'nun Cengiz Ünder'i kadroda istemediği ve kendisine kulüp bulmasını istediği öne sürüldü.

Sabah’ın haberine göre, Mourinho'nun raporları doğrultusunda yapılan değerlendirmeler sonucunda, takımda düşünülmeyen oyuncular arasında yer alan Cengiz Ünder için ayrılma çağrısı yapıldığı iddia edildi. Fenerbahçe'nin, Ünder'in menajeri ile görüşmelere başladığı ve oyuncuya kulüp bulması için çağrı yaptığı belirtildi.

Sarı lacivertlilerin 15 milyon bonservis ile transfer ettiği oyuncu için 10 milyon bonservis istediği kaydedildi. Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 33 maça çıkan Ünder, bu karşılaşmalarda 9 gol attı ve 3 asist kaydetti.

Kaynak: Gerçek Gündem